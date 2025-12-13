聽新聞
「第一次離死亡這麼近」行動電源自燃濃煙瀰漫機艙 泰亞航回應
有民眾今天在社群平台發文稱搭機前往日本札幌途中，機艙內突然冒煙，疑似有乘客攜帶的行動電源自燃。泰國亞洲航空證實此事並說，該乘客受輕微燙傷，航班依原定時程正常抵達。
有民眾今天在社群平台發文並附上影片，今天上午搭機前往日本札幌，疑似遇到行動電源自燃，並寫下「在飛機上遇到失火的機率是多少，第一次覺得離死亡這麼近。」
泰亞航告訴中央社記者，為今天上午從桃園機場起飛前往札幌的FD242航班，這起事件發生於飛行途中，經評估確認未影響飛航安全，班機遂依原定時程正常抵達目的地。
泰亞航除了呼籲民眾應購買合格的行動電源外，也提到該名攜帶行動電源的旅客輕微燙傷，班機抵達後經地面人員確認，並欲協助其送醫，但旅客選擇繼續行程。
