「台灣母親河」展纖維藝術 陳景林盼以工藝開啟交流

投身染織工藝40年，陳景林去年獲得國家工藝成就獎肯定，其紀念特展今天起開展，大阪文化世博首度亮相的「台灣母親河」也展出。他說，相信台灣工藝會是溫柔而有力的交流媒介。

國立台灣工藝研究發展中心今天舉行「染魂織夢纖維情—陳景林染織創作」展開幕式，陳景林致詞回憶，41年前他剛從師大美術系畢業，而在畢業前他就已經在復興美工任教，初為人師，他對於「能夠教導什麼」多有思考，也因此決定要繼續學習而精進自己。

陳景林說，當時西方藝術風氣影響台灣，也進入後工業化時代，他不斷思考自己方向與定位，「我們站在台灣，我們要用什麼樣的內容來跟世界交流、來跟世界對話？」後來他選擇從母體文化出發，也就是染織工藝。

藝師馬毓秀是陳景林妻子，他們交往時便一起自繪畫道路轉向染織工藝創作，2人先從纖維材料著手，陳景林認為，這與他從小在林野生活環境有關，凡舉目所見都可是天然材料，而他們後來研究許多染織論述或文獻，發現對於民間少數民族或是庶民百姓生活樣態紀錄甚少，因此便下決心要下鄉考察。

「當時我希望能花5年完成，結果不但做了10年，10年還不足。」陳景林說，這項工作持續到現在，他依舊很有興趣。1997年時，他赴日本考察，許多工藝家讓他理解到大自然色彩之美，也想找尋「台灣的顏色」，於是開闢天然染色研究，至今開發100多種天然染料，希望能助後進發揮台灣色彩美學。

「染魂織夢纖維情—陳景林染織創作」展呈現了陳景林在纖維、染料等領域貢獻，像是曾展出於「WeTAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」的「台灣色譜」，濃縮其對於天然染料的40年研究成果，大型藍染「台灣母親河」更是陳景林歷時上千小時創作的鉅作。

文化部政務次長王時思說，當時文化世博期間有許多日本觀眾前來觀展，看見繁複細膩的工藝所形成的壯闊作品，都感到非常驚艷，能夠完成這樣的鉅作，令他們感到驕傲，更能在其他國家的人眼裡看見同樣的感動。

陳景林感性地說：「我們站在小小多山的島嶼，工藝應該植根本土文化，但也迎向海洋，充分與國外做交流。」他相信台灣工藝會是溫柔而有力量的媒介，同時他也希望藉此展覽呼籲，台灣急需能統合、梳理台灣工藝的工藝博物館，能在工藝典藏、研究、教育與展覽發揮極大量能。

「染魂織夢纖維情—陳景林染織創作」特展即日起展出至2026年5月3日，地點在台北當代工藝設計分館4樓。

商品推薦