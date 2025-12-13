身障社區服務資源整合「據點空間、收案數提升」 民團籲避免機構式管理

我國身障社區服務資源，分日間照顧服務與小作所2類，為提升量能，衛福部社家署擬修正「身障者個人照顧服務辦法」，整合日照與小作所服務，讓每處日照服務收案人數，增加至30人。唐氏症基金會副執行長朱貽莊表示，雖樂見新制讓服務更有彈性，但也須避免「形式上整合」，應以障礙者能力評估，提供合適課程，也要避免因收案人數增加，而淪為機構式管理。

朱貽莊表示，現行身障社區服務資源，分日照與小作所二類，在課程設計上，針對障礙者能力區隔較為明顯，日照是服務功能較差的障礙者學習自理，小作所則訓練功能較佳障礙者，進行烘焙等作業內容，實務上若障礙者功能介於二者服務範圍之間，恐沒有合適項目可接受服務，原適應小作所的障礙者，若隨年紀增長功能退化，恐需離開原單位到日照服務據點，重新適應。

日照與小作所整合，讓服務更有彈性，符合「障礙光譜」概念。朱貽莊說，整合後服務設計上，部分課程可依障礙者能力分組進行，部分課程也可開設大堂課，讓不同能力程度的障礙者一起上課，設計上可較為多元、彈性，也提升社區身障服務友善程度，障礙者不會再面臨小作所、日照服務二元分類，對此，民間團體樂觀其成，但服務承接者須避免只是形式上整合，而未提供多元課程。

現行日照中心每處據點可收15人，小作所可收20人，服務整合後每處據點可收案30人，每人使用面積維持6.6平方公尺，據點空間可能提升。朱貽莊表示，社家署修法用意是因取得社宅使用權限，只設一處據點較為浪費，但隨據點面積、人數增加，需避免營運上過度著重「管理」，否則恐有走上「機構化」回頭路的疑慮，「身障服務發展，應接近社區，符合民眾常態生活模式。」 唐氏症基金會轄下小作所取名「天生我材小作所」，目標是讓身障者學習自立生活，提供多元課程，包括手工皂製作、皮革吊飾創作、園藝課程、疊杯課程等活動，盼讓障礙者有機會轉銜就業，並學習自我照顧。圖／唐氏症基金會提供 唐氏症基金會轄下小作所取名「天生我材小作所」，目標是讓身障者學習自立生活，提供多元課程，包括手工皂製作、皮革吊飾創作、園藝課程、疊杯課程等活動，盼讓障礙者有機會轉銜就業，並學習自我照顧。圖／唐氏症基金會提供 唐氏症基金會轄下小作所取名「天生我材小作所」，目標是讓身障者學習自立生活，提供多元課程，包括手工皂製作、皮革吊飾創作、園藝課程、疊杯課程等活動，盼讓障礙者有機會轉銜就業，並學習自我照顧。圖／唐氏症基金會提供 唐氏症基金會轄下小作所取名「天生我材小作所」，目標是讓身障者學習自立生活，提供多元課程，包括手工皂製作、皮革吊飾創作、園藝課程、疊杯課程等活動，盼讓障礙者有機會轉銜就業，並學習自我照顧。圖／唐氏症基金會提供 唐氏症基金會轄下小作所取名「天生我材小作所」，目標是讓身障者學習自立生活，提供多元課程，包括手工皂製作、皮革吊飾創作、園藝課程、疊杯課程等活動，盼讓障礙者有機會轉銜就業，並學習自我照顧。圖／唐氏症基金會提供

商品推薦