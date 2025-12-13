獨／推行16年小作所將成歷史 衛福部為增量能擬整合社區身障資源

現行國內身障者社區支持措施，分社區日間照顧服務及社區日間作業設施（小作所）二類。衛福部社家署與身障團體歷經多次協商，擬於下月初預告修正「身障者個人照顧服務辦法」，副署長張美美說，修正重點為整合日照服務及小作所，用意除避免小作所被視為職前訓練所，服務整合後也能讓日照服務更有連續性，符合不同障礙程度的身障者使用。

本次修正內容，將把社區日照服務及我國自2009年起布建的小作所整合，統稱為社區日照服務，為16年來身障社區服務首次大變革。張美美指出，服務整合除為符合不同障礙光譜身障者需求，也因應近期衛福部與國家住都中心討論，選定16處社宅空間，將布建社區日照服務，因場地面積提升，整合日照與小作所，收案人數上限由現行小作所20人、日照服務15人，提升至上限30人。

30人為人數上限，身障團體考量實際需求，決定收案人數。張美美指出，因據點工作人員數量訂有1比7人力比，收案人數上升，除可提升服務量能外，也讓服務更有彈性，未來可由2組專業人員，各自照顧15為身障者，一組提供照顧密集高的課程供障礙程度較高者參與，另一組則提供作業活動強度較高的服務，讓功能較佳身障者使用。

現行小作所社工員，一人可兼任三個單位。張美美表示，本次預告將改為要求，身障日照服務需聘用至少一名專任社工、一名主任及一位教保員，其餘從業人員則讓據點依實際需求，聘用生活輔導員、護理人員、心理人員、廚師等，而要求聘用專職社工，是因應服務項目增加「家庭支持服務」、「交通接送安排」等項目，需有專業人員媒合資源。

智障者家長總會秘書長林惠芳表示，現行日照、小作所均為身障者社區日間照顧服務，僅服務內容及對象有所不同，日照服務提供障礙者生活自理能力訓練，小作所則協助身障者，維持一定作業能力，避免「用進廢退」讓障礙者工作能力衰減，過去外界常誤解「小作所是庇護工場前哨站」，但「就業歸就業、照顧歸照顧」，庇護工場為提供身障者就業資源，而小作所屬照顧服務範疇。

林惠芳說，與機構式服務相比，過去這類身障社區式支持服務資源較少，尤其中南部地區常見身障者需跨區使用服務，藉由服務整併，同時提高量能，有助讓社區式身障服務資源更普及，逐步達到身障資源比照「學區」密集度設置，落實「社區障礙者由社區一起照顧」目標，不過，仍希望新制上路後不是強制每單位都收30人，而是讓民間團體以被服務對象利益思考，彈性衡量服務人數。

商品推薦