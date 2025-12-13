快訊

身障社區資源整併 實務工作者憂「障礙者身體功能不同」服務難設計

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部近期舉行多次研商會議，擬修正「身障者個人照顧服務辦法」，整併現行身障者日間照顧服務及小作所。圖為小胖威利症病友們在小作所中活動。聯合報系資料照
衛福部近期舉行多次研商會議，擬修正「身障者個人照顧服務辦法」，整併現行身障者日間照顧服務及小作所。圖為小胖威利症病友們在小作所中活動。聯合報系資料照

衛福部近期舉行多次研商會議，擬修正「身障者個人照顧服務辦法」，整併現行身障者日間照顧服務及小作所，這將是近16年來身障者社區資源首度大幅改革。不過，身障服務實務工作者對新制仍有憂心，現行日照服務與小作所服務對象，在身體功能上有所不同，不僅課程設計難以滿足所有障礙者需求，若人力不夠充裕，第一線人員為滿足不同需求，恐陷入「兩頭燒」困境。

台北市內湖松山區身障服務中心主任巫淮南說，現行社區式日間照顧服務與小作所服務屬性類似，但課程內容及服務對象有所區別，小作所服務對象身體功能相對較好，可進行簡單的加工訓練，例如摺紙盒、捆緞帶等，而日照服務則以訓練障礙者生活自立為主，二者整併後同一單位可服務對象增加，對偏鄉設立身障社區服務有助益，但實務上恐面臨課程規劃困難情況。

巫淮南表示，據點要在同一空間，面對有能力落差的二類身障者，不論空間規劃、服務設計都有難度，做加工訓練的身障者， 與學習生活自理的服務對象，難以在同一空間上課，若硬體上只有一間大教室，恐會彼此干擾；服務單位人力配置是另一問題，依新制人力1比7規範，一個單位服務14名身障者，只有2位工作人員，要依不同障礙程度提供相應課程安排，考驗甚鉅。

服務整併可讓新設身障日照服務可服務對象更多元，偏鄉地區容易找到服務對象，有助社區身障服務普及，但巫淮南說，對於都會區身障服務單位而言，收案案源本來就多，若要維持原先設立理念，如原小作所在改制後，仍希望繼續提供身障者作業相關課程，在服務對象收案評估時，恐會進行「篩案」，只收功能性較佳的身障者，「無法排除障礙者申請被拒的情況。」

服務整併後，衛福部擬在社區日照服務中，新增家屬支持、交通服務。巫淮南建議，應給予第一線從業人員足夠彈性，如都會地區未必需要交通接送服務，訓練身障者搭乘大眾運輸反而可強化生活自理，而家庭照顧者支持服務，包括照顧者諮商、舒壓課程、照顧知識等，過去不是由服務身障者單位提供，工作目標「有些混亂」，且若強制規定，照顧者無意願接受服務時，恐陷入執行困境。

身障者 人力

