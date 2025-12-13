快訊

病房故事譜成曲 急診醫師蘇世揚公益音樂會為癌兒發聲

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
台南市立醫院急診部主任蘇世揚將多年來在醫院中見證的病患與家屬生命故事，譜寫成歌曲並組成「玫瑰墓樂團」，5年來巡演超過500場，今下午在新竹高中舉辦「音愛生命—為癌孩發聲關懷生命音樂會」，透過真實病友生命故事編寫成音樂，為癌症病童與生命教育議題發聲，現場吸引數百名觀眾到場。

國際獅子會300B6區今在新竹高中舉辦「音愛生命—為癌孩發聲關懷生命音樂會」，邀請台南市立醫院急診部主任蘇世揚領軍的「玫瑰墓樂團」演出。蘇世揚表示，自己在醫院服務約30年，從實習醫師、住院醫師一路走到急診部主任，長年站在第一線，見證無數病患與家屬的悲歡離合。

蘇世揚說，也因此讓他開始將病人、家屬、癌友與病童的故事寫成歌曲，隨著作品累積，他集結南部多位頂尖音樂人，成立玫瑰墓樂團，並將演出定調為「生命音樂會」，受邀前往校園與公益團體演出。沒想到首場演出即引發熱烈迴響，靠著聽眾口耳相傳，5年來巡演超過500場，目前已創作超過140首歌曲，每一首都是一段人生。

「音樂會中演出的每首歌，都來自真實人生」，蘇世揚指出，其中哭泣的「史瑞克」描述一名癌末父親，臨終前最大的心願，是陪就讀小學的女兒看完最後一場電影；醫療團隊與親友合力包下一間戲院，完成父女最後的相聚時光；「臣諾」則描寫一名長年洗腎、外表如幼童的少年，與母親相互扶持的生命歷程，即便病痛纏身，仍不斷告訴身邊的人「活著真好」。

國際獅子會300B6區本次活動主辦人江莉堤表示，這場音樂會結合生命教育與公益關懷，盼透過音樂讓更多人看見癌症病童與弱勢生命的處境，更重要的是，用行動支持「生命教育公益」我們成功地為癌孩與生命教育議題發聲。

