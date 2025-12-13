快訊

賣鞋轉做軍火生意？外界質疑「福麥2.0」 國防部火速解釋

口感軟爛…網友衰買麥當勞「粉紅生雞塊」 衛生局稽查揪出1生物

傳「換掉柯建銘」重啟綠白合 鄭麗文：有意團結先下架2個神主牌

聽新聞
0:00 / 0:00

口感軟爛…網友衰買麥當勞「粉紅生雞塊」 衛生局稽查揪出1生物

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
有網友在Threads貼文，他在新竹縣新豐鄉的麥當勞購買4塊麥克雞塊，沒想到咬下去口感爛爛、皮不是脆的，一看雞塊竟全是沒熟的「粉紅色」，讓他不禁自嘲：「麥當勞新品嗎？長這麼大第一次吃到生雞塊」。圖／讀者提供
有網友在Threads貼文，他在新竹縣新豐鄉的麥當勞購買4塊麥克雞塊，沒想到咬下去口感爛爛、皮不是脆的，一看雞塊竟全是沒熟的「粉紅色」，讓他不禁自嘲：「麥當勞新品嗎？長這麼大第一次吃到生雞塊」。圖／讀者提供

有網友在Threads貼文，他在新竹縣新豐鄉的麥當勞購買4塊麥克雞塊，沒想到咬下去口感爛爛、皮不是脆的，一看雞塊竟全是沒熟的「粉紅色」。新竹縣政府衛生局今已派員稽查，「得來速」外部開放空間有病媒蒼蠅蹤跡，已要求加強環境清潔，限期改善，其餘均符合規範。

新竹縣衛生局轉述，店家表示目前有僅1顧客投訴，已於反映當下，提供貴賓券賠償處置。

網友受訪指出，他在麥當勞購買4塊麥克雞塊，咬下後發現口感軟爛、雞塊呈現未熟的粉紅色，店家事後主動聯繫，卻質疑照片中為何出現6塊雞塊，讓他解釋是將雞塊掰開拍照所致，另有1塊已食用；店家提出補送雞塊或改寄優惠券補償，但他直言事發後至今仍感到反胃，「不想再收到麥當勞了」。

新竹縣衛生局表示，今已派稽查人員前往店家稽查，現場除了輔導加強外場環境清潔消毒外，同時業者也應針對員工教育訓練應予落實，並確實監督產品品質管理機制，以維護顧客飲食安全。

衛生局說明，本次查核店家環境衛生部分，除外部開放空間即得來速環境發現有病媒蒼蠅蹤跡外，其餘均符合規範，另製餐流程皆依公司規定之程序進行，現場食材及產品保存溫度均符合食品良好衛生規範準則。

衛生局提醒食品業者，依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。若經命限期改正，屆時未改正者，可依同法第44條處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

新竹縣衛生局表示，今已派稽查人員前往店家稽查，現場除了輔導加強外場環境清潔消毒外，同時業者也應針對員工教育訓練應予落實。圖／新竹縣衛生局提供
新竹縣衛生局表示，今已派稽查人員前往店家稽查，現場除了輔導加強外場環境清潔消毒外，同時業者也應針對員工教育訓練應予落實。圖／新竹縣衛生局提供
新竹縣衛生局表示，今已派稽查人員前往店家稽查，製餐流程皆依公司規定之程序進行，現場食材及產品保存溫度均符合食品良好衛生規範準則。圖／新竹縣衛生局提供
新竹縣衛生局表示，今已派稽查人員前往店家稽查，製餐流程皆依公司規定之程序進行，現場食材及產品保存溫度均符合食品良好衛生規範準則。圖／新竹縣衛生局提供
新竹縣政府衛生局今已派員稽查，除得來速有病媒蒼蠅蹤跡外，其餘均符合規範。圖／新竹縣衛生局提供
新竹縣政府衛生局今已派員稽查，除得來速有病媒蒼蠅蹤跡外，其餘均符合規範。圖／新竹縣衛生局提供
新竹縣衛生局表示，今已派稽查人員前往店家稽查，製餐流程皆依公司規定之程序進行，現場食材及產品保存溫度均符合食品良好衛生規範準則。圖／新竹縣衛生局提供
新竹縣衛生局表示，今已派稽查人員前往店家稽查，製餐流程皆依公司規定之程序進行，現場食材及產品保存溫度均符合食品良好衛生規範準則。圖／新竹縣衛生局提供

衛生局 新竹 麥當勞 食安 蒼蠅

延伸閱讀

麥當勞吃到「生雞塊」？業者致歉：產品炸製時間未完全

新品粉色雞塊？咬下驚見生肉…麥當勞致歉 衛生局要查

全球唯一藍色麥當勞 網紅打卡點離台積電不遠

奶昔大哥深夜暴走？麥當勞前驚見「1幕」 網笑瘋：免排隊喝到飽

相關新聞

口感軟爛…網友衰買麥當勞「粉紅生雞塊」 衛生局稽查揪出1生物

有網友在Threads貼文，他在新竹縣新豐鄉的麥當勞購買4塊麥克雞塊，沒想到咬下去口感爛爛、皮不是脆的，一看雞塊竟全是沒...

社救法修法卡關 石崇良：需考量財劃法衝擊 虛擬所得從寬需再議

「社會救助法」多年未大修，衛福部去年提出版本，仍維持虛擬所得、家戶合計等舊法弊病，且修法進度延宕，民團組成「社會救助法修...

假登山真賞櫻？武陵櫻花季亂象 嚮導怒批形同「黃牛」壟斷雪山資源

武陵農場櫻花季吸引大量遊客，公路局規畫明年2月13日至3月1日實施櫻花季疏運管制，卻出現假登山真賞櫻亂象，台中市山岳嚮導...

冷氣團來襲！合歡山公路今晚6時預警性封閉 車輛只出不進

受大陸冷氣團影響，合歡山台14甲線高海拔路段有可能降雪及結冰，公路局下午宣布，今晚6時起合歡山公路實施預警性封閉，明日視...

加油等等…下周汽油、柴油每公升都調降0.4元

受國際油價走跌影響，國內下周一（15日）零時起，汽油及柴油每公升都調降0.4元，想要加油的民眾可稍等一下。

汽機車數量雙創歷史新高！養車1年8.4萬元 北部車主付停車費逾萬

雖然政府力推TPASS通勤月票等公共運輸優惠，盼能降低民眾對私人運具的依賴，但交通部最新調查仍顯示，截至今年10月底，自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。