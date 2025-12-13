口感軟爛…網友衰買麥當勞「粉紅生雞塊」 衛生局稽查揪出1生物

有網友在Threads貼文，他在新竹縣新豐鄉的麥當勞購買4塊麥克雞塊，沒想到咬下去口感爛爛、皮不是脆的，一看雞塊竟全是沒熟的「粉紅色」。新竹縣政府衛生局今已派員稽查，「得來速」外部開放空間有病媒蒼蠅蹤跡，已要求加強環境清潔，限期改善，其餘均符合規範。

新竹縣衛生局轉述，店家表示目前有僅1顧客投訴，已於反映當下，提供貴賓券賠償處置。

網友受訪指出，他在麥當勞購買4塊麥克雞塊，咬下後發現口感軟爛、雞塊呈現未熟的粉紅色，店家事後主動聯繫，卻質疑照片中為何出現6塊雞塊，讓他解釋是將雞塊掰開拍照所致，另有1塊已食用；店家提出補送雞塊或改寄優惠券補償，但他直言事發後至今仍感到反胃，「不想再收到麥當勞了」。

新竹縣衛生局表示，今已派稽查人員前往店家稽查，現場除了輔導加強外場環境清潔消毒外，同時業者也應針對員工教育訓練應予落實，並確實監督產品品質管理機制，以維護顧客飲食安全。

衛生局說明，本次查核店家環境衛生部分，除外部開放空間即得來速環境發現有病媒蒼蠅蹤跡外，其餘均符合規範，另製餐流程皆依公司規定之程序進行，現場食材及產品保存溫度均符合食品良好衛生規範準則。

衛生局提醒食品業者，依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。若經命限期改正，屆時未改正者，可依同法第44條處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

新竹縣衛生局表示，今已派稽查人員前往店家稽查，現場除了輔導加強外場環境清潔消毒外，同時業者也應針對員工教育訓練應予落實。圖／新竹縣衛生局提供 新竹縣衛生局表示，今已派稽查人員前往店家稽查，製餐流程皆依公司規定之程序進行，現場食材及產品保存溫度均符合食品良好衛生規範準則。圖／新竹縣衛生局提供 新竹縣政府衛生局今已派員稽查，除得來速有病媒蒼蠅蹤跡外，其餘均符合規範。圖／新竹縣衛生局提供 新竹縣衛生局表示，今已派稽查人員前往店家稽查，製餐流程皆依公司規定之程序進行，現場食材及產品保存溫度均符合食品良好衛生規範準則。圖／新竹縣衛生局提供

商品推薦