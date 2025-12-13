弘道基金會攜手企業邀學生義煮 陪伴弱勢長輩圍爐

弘道老人福利基金會與企業合作，今天在中興附農席開25桌，由餐飲科學生擔任「一日孫子」烹煮年菜，讓弱勢長輩一同參與圍爐，感受溫暖與熱鬧，主辦單位也期盼讓更多人關注高齡議題。

活動由弘道基金會台中服務處與新加坡商全美世界控股公司台灣分公司合作，今天在中興大學附屬台中高級農業職業學校內，採傳統戶外「辦桌」的方式舉辦，全美世界公司還出動100名經銷商，擔任志工陪伴長輩用餐。

141名學生分為內外場兩組，一早就開始忙碌。內場66名學生烹煮菜餚，菜色包括美濃蘿蔔糕、甲仙芋頭籤糕、鹽焗台灣鯛等；外場48名學生則負責開場、上菜，還有職能科、幼保科27名學生協助擺攤與長輩互動。

弘道台中服務處長陳國慶說，這場圍爐餐是長輩們一整年中最期待的活動，今天有80名弱勢長輩一同參與圍爐，感謝企業支持，興大附農師生也已連6年投身公益，讓長輩感受社會的溫暖與熱鬧，留下美好的回憶。

全美世界控股台灣分公司總經理葉國淡表示，面對台灣高齡化趨勢，希望透過全美志工陪伴的圍爐送暖活動，讓弱勢長輩在年節前，感受到被陪伴的溫暖與過節的喜悅，也期盼更多人關注高齡議題。

擔任總召的學生林祐霆提到，義煮活動從高一參加到高三，也學習到多與他人相處，讓生活不只剩下手機，跳出舒適圈，成為一個值得驕傲的餐飲人。

