AI、永續雙軸轉型助農業升級 經濟部展34項智慧科技解方

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
乳牛聲紋辨識系統利用被動聲學監測方式，搭配聲紋辨識演算法，藉由分辨及判讀乳牛的聲音進行牛隻情緒管理，可用於分娩、預警等場合。圖／經濟部提供
乳牛聲紋辨識系統利用被動聲學監測方式，搭配聲紋辨識演算法，藉由分辨及判讀乳牛的聲音進行牛隻情緒管理，可用於分娩、預警等場合。圖／經濟部提供

經濟部產業技術司13日起於彰化福興穀倉連續兩日舉辦「科技農工在地循環交流座談會」與「智慧農業永續循環科技論壇」成果展，現場展出34項智慧農工科技成果。這些技術不僅展現台灣農業智慧化的實力，也為中台灣帶來全新的永續發展契機。

成果展中，民眾可在「未來農場」嘉年華中實際體驗AI如何協助農牧業轉型，包括用AI聲紋「聽懂乳牛心情」的聲紋辨識技術、牧場版「清糞機器人」降低乳牛蹄病率，以及透過超音波萃取讓紅龍果格外品華麗轉身成高值化營養品。

經濟部產業技術司長郭肇中表示，台灣在資通訊與半導體領域具備世界級優勢，產業技術司正運用這項基礎，協助農漁牧產業邁向AI化與淨零永續轉型。

郭肇中提到，透過與農業部合作，將AI、大數據與邊緣運算實際導入產業場域，協助業者提升效率、降低人力成本，同時推動平價高效的國產智慧農機設備，加速農業智慧化落地。

本次成果展聚焦三大主題，展現實際導入在地方的成效：

一、AI機器人

AI空氣授粉機器人：運用邊緣運算即時辨識作物狀態，在最適時間點進行授粉，降低人力並提高效率。

清糞機器人：可減少30%~50%清潔人力負擔，並有效降低乳牛蹄病率，改善畜牧場環境，目前已導入台灣齊創科技公司。

二、AI精準感知

長效溶氧感測器：國產技術壽命為國外產品5倍，可即時線上監測水質變化，已導入20多家養殖場，有效降低風險。

乳牛聲紋辨識技術：透過聲紋資料庫與AI演算法，可從牛隻叫聲判讀情緒狀態，協助牧場提升管理效率，已導入彰化元亨牧場、屏東和荃種牛場進行測試。

三、永續循環

火龍果格外品高值化技術：透過超音波萃取，不需化學藥劑即可提取機能性成分，讓原本的格外品變成高價值營養品，提升產值並落實農業循環利用。搭配大漢酵素公司發酵製程與專利發酵液，讓紅龍果化為高機能性的PITAYA超酵安晶凍，並透過彰化食物銀行提供給弱勢族群，為公益盡心力。

工研院協理李宗銘說明，工研院長期響應政府政策，以AI科技協助農漁牧產業升級，從智慧餵食、智慧巡檢到減碳循環應用，提供前瞻整合解決方案。國產系統除提升效率，也因維修方便與成本合理，更能降低農民導入智慧農業的門檻。

李宗銘指出，包含可減少30%~50%人力的「清糞機器人」、大幅縮短作業時間的「無人噴藥機器人」、以及運用超音波提升紅龍果格外品價值的技術，都展現國產智慧機具與農業科技的發展能量。

AI 農業 科技

