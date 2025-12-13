社救法修法卡關 石崇良：需考量財劃法衝擊 虛擬所得從寬需再議

「社會救助法」多年未大修，衛福部去年提出版本，仍維持虛擬所得、家戶合計等舊法弊病，且修法進度延宕，民團組成「社會救助法修法聯盟」，今年11月擬定第2版社救法草案。衛福部長石崇良今受訪表示，針對「斷崖式補助」新版有做調整，不會立即停掉補助，虛擬所得部分則會與地方政府在民眾自述收入與稅單之間取得平衡，能否從寬仍要考量到財畫法中央分配預算，並與地方討論合作，盡量下個會期送出。

衛福部社工司提出社救法最新修正版本，針對脫貧條件，除政府就業扶助外，納入民團選項，民眾擇一管道接受協助脫貧，3年內薪資不計收入，持續享各項福利。

社救助法修法聯盟所提「社救法2.0版草案」，期待不要立即斷掉所有補助，要給予緩衝時間；將虛擬所得改為「自述收入」，不再預設貧窮者收入能力，而是按照實際就業情況計算，並由社工實地訪查確認。

石崇良今出席「振興醫院2025健康台灣深耕論壇」受訪表示，外界關心的「斷崖式補助」部分，在新版有做調整，也就是給予一定的時間，所以不會立即有收入後就斷了所有的補助條件希望扶貧自立。

至於計算所得門檻，石崇良說，過去採取虛擬所得計算方式，但就無法舉證，若有稅單當然明瞭。不過有民團倡議可以採自述收入，自己報有多少收入，因地方政府及主管機關有反映不容易查證，民眾不至於低報，但高報在稽查會有難度，這部分有在做討論，如何在二者之間取得平衡。

在計算虛擬所得時能不能從寬、取得福利資格也不要太嚴格，但最後的決定還得考慮到整個財畫法的衝擊，因為中央能夠支配的預算也變少，所以要跟地方一起合作，才能夠把未來的社救法做定案。

至於年底前能不能送進立法院，石崇良說，年底前有8部法案要趕，除了6部組織法，還有人工生殖法及身心障礙權利保障法也要送進去，不過有提到仍有一些執行面的問題，要跟地方討論，還有對財務影響能否支撐都要一併考慮，但是盡量希望能夠在下個會期送出。

