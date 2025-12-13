入冬首波大陸冷氣團 國健署指心肌梗塞機率增：清晨外出應結伴同行

入冬首波大陸冷氣團來襲，今晚開始將影響全台，各地陸續降溫。衛福部國健署指出，近期氣溫明顯下降，且日夜溫差持續擴大，導致心血管負擔增加，氣溫驟降貨天氣濕冷時，血管收縮、血壓升高，恐誘發急性心肌梗塞與中風，三高族群、心血管疾病患者及高齡長者，冬季尤其需要提高警覺，落實日常保暖，避免低溫造成的健康風險。

依衛福部113年國人死因統計，心臟疾病與腦血管疾病，分別高居第2、第4位，每年導致約3.6萬民眾過世，國健署提醒，因應低溫來襲，民眾應避開清晨、傍晚等氣溫最低時段外出，若無法避免，需在低溫或溫差較大時外出，建議與親友結伴同行，以利互相照應；溫差變大讓每日穿搭更困難，建議民眾依溫度增減衣物，尤其要加強頭頸部、四肢末梢保暖，且須留意維持穿衣後活動靈活。

比起夏季炎熱氣候，民眾在天冷時通常飲水較少。國健署指出，即使天氣寒冷，人體仍會流失水分，若水分補充不足，血液變得濃稠，恐增加心血管負擔，建議民眾應適時補水，外出或運動時，建議每15分鐘飲用200至300毫升溫水，且須避免以含糖、含咖啡因飲料，或酒精飲品取代飲水。飲食方面，則可多攝取蔬果等高纖食物，預防便秘。

國健署建議，三高及高齡民眾，近期應留意心臟病及中風徵兆，若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀，或無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作等中風警訊，應立即就醫，把握黃金治療期，且應保持規律服藥，不可自行停藥，日常生活也要比一般民眾更注意氣溫變化，並做好保暖，才能降低心血管事件發生風險。

