加油等等…下周汽油、柴油每公升都調降0.4元
受國際油價走跌影響，國內下周一（15日）零時起，汽油及柴油每公升都調降0.4元，想要加油的民眾可稍等一下。
下周一起，汽、柴油分別調降 0.4元後，92無鉛汽油每公升是26.8元、95無鉛汽油28.3元、98無鉛汽油30.3元，超級無鉛柴油是25.2元。下周油價仍須以中油公司公告為準。
下周價價調整，是國內油價近一個月來，調降幅度較大的一次，民眾想享受小雀幸，不妨等周一調降後，再前去加油。
