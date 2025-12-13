快訊

天氣變冷…泡腳超過20分鐘要小心！暖暖包怎麼貼才安全？中醫師說了

涉虐打15歲柯基犬「秋刀魚」 手搖店老闆到案了

靠行糾紛！高雄「小黃」氣炸衝撞車行…司機車內引火受傷

假登山賞櫻亂象映射雪季事故 高山不是觀光遊樂場

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
玉山雪季期間，降雪和結冰會讓步道變成高危險的冰雪岩混合地形，民眾需有高超攀登經驗和裝備，才能確保安全。圖／玉管處提供
玉山雪季期間，降雪和結冰會讓步道變成高危險的冰雪岩混合地形，民眾需有高超攀登經驗和裝備，才能確保安全。圖／玉管處提供

武陵農場雪季出現「假登山、真賞櫻」亂象，反映部分民眾將高山活動誤認為一般觀光。無論雪山或玉山，高山登山本質上皆屬高風險行為，需具備體能、裝備與專業判斷。山林逐步開放後，若缺乏正確的山林教育與風險意識，事故風險恐隨之升高。

玉山近日氣溫驟降，高山步道結冰，雪季風險再度浮現。玉山國家公園統計，近兩年雪季已發生近50起山域事故，甚至出現墜谷死亡案例。管理處提醒，登山不是觀光，若裝備不足、經驗不夠，應果斷延期或折返，也與近期。

玉管處表示，雪季期間，高山路段常出現厚雪與結冰情形，其中碎石坡與風口地形尤為危險。若缺乏雪地攀登經驗，每一步都暗藏風險，冰爪、登山杖一旦使用不熟練，極易滑倒甚至墜落。

事故統計也顯示，112年12月至113年2月，玉山園區發生23起山域事故；113年12月至114年2月再增24起。今年更罕見於3月降下大雪，兩名山友在主峰往北峰碎石坡失足墜谷380公尺，遺體一度被積雪掩埋。事故分析發現，多數與雪地裝備不足、經驗欠缺及惡劣地形密切相關。

玉管處強調，雪季登山考驗的不只是體能，更是臨場判斷力與裝備操作能力。缺乏雪地裝備、經驗不足或怕冷的山友，不宜貿然挑戰長程縱走路線，「安全撤退」才是負責任的選擇，也能避免耗費大量救援資源。

