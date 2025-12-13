汽機車數量雙創歷史新高！養車1年8.4萬元 北部車主付停車費逾萬

雖然政府力推TPASS通勤月票等公共運輸優惠，盼能降低民眾對私人運具的依賴，但交通部最新調查仍顯示，截至今年10月底，自用小客車數量已達717萬輛、機車達1468萬輛，雙雙創下歷史新高，其中機車數量又比民國111年增加27萬輛之多。另外，汽車養車成本也提高，去年平均每輛一年需支出8萬4317元，較兩年前增加550元，其中北部車主負擔最重，年花費超過9萬元。

交通部調查指出，自用小客車的主要養車支出仍集中在油料及充電費，一年平均達3萬6543元，其次為保養維修費1萬5584元。依地區別來看，北部車主年均養車支出9萬2637元，其中停車費高達1萬1943元，為其他縣市的2.6倍至9.5倍；南部與中部車主年花費約7.9萬元，東部約6.6萬元，金馬地區則相對最低，約5.1萬元。

不過機車養車費用呈現下降趨勢。去年平均每輛機車的變動支出為8610元，較111年減少157元，其中油耗、充電或電池租用費用占最大宗，約5668元，保養維修費為2113元，停車費則約829元。依車種區分，大型重型燃油機車養車費最高，達1萬6539元；電動機車平均支出1萬506元，其中充電或電池租用費達7717元，甚至高於部分燃油機車的油料支出。

至於駕駛年齡及其他行為，調查發現，機車駕駛平均年齡47.2歲，不過有逾7成駕駛兼用其他交通工具，以兼用自用小客車占比最多。平均1周使用4.8天，平均1天騎乘46.6分鐘，且「通勤（學）」為使用機車最主要用途，但使用機車通勤（學）者轉乘其他交通工具比率不及1成。至於電能機車駕駛以都會、女性、較年輕者居多。

自用小客車駕駛平均年齡50.0歲，逾8成駕駛兼用其他交通工具，以兼用機車占比最多。平均1周使用3.9天，平均1天行駛1.8小時。「通勤（學）」為使用自用小客車最主要用途。

自用小客車在居家附近主要停車位以「自有停車位」占近7成最多；需尋找車位者，平均尋找時間為9.1分鐘。其中7成1自用小客車在工作（學校）地點附近之主要停車位為免費；需尋找車位者，平均尋找時間為7.2分鐘。逾2成5自用小客車有裝置自動輔助駕駛設備，使用行車紀錄器及行車導航系統比率分別為86.3%及81.4%。

