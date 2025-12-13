假登山真賞櫻？武陵櫻花季亂象 嚮導怒批形同「黃牛」壟斷雪山資源

武陵農場櫻花季吸引大量遊客，公路局規畫明年2月13日至3月1日實施櫻花季疏運管制，卻出現假登山真賞櫻亂象，台中市山岳嚮導陳來興說，部分業者假借攀登雪山名義進入武陵農場賞櫻，不僅影響交通與園區秩序，也排擠真正登山客的入山權益，形同黃牛壟斷資源。

雪山主峰海拔高度居台灣第二，與北稜角下方構成全台規模最大且最完整的冰斗地形「雪山一號圈谷」，山頂視野遼闊，可遠眺聖稜線，天氣條件佳時甚至能看到龜山島，是許多山友嚮往的經典路線。一般季節攀登雪山主峰與東峰，屬百岳入門級路線，交通除自行開車進入武陵農場外，也可搭乘大眾運輸工具前往登山口，親近性高。

陳來興表示，雪山主東峰行程多規畫為2天2夜或3天2夜，為配合武陵農場管制，登山隊伍通常第一天入住環山部落一帶，翌日凌晨搭車進入武陵農場，避開白天遊客人潮後，自登山口行進至三六九山莊過夜。隔天同樣清晨輕裝出發攻頂主峰，欣賞日出與壯闊圈谷景觀，隨後返回三六九山莊整裝下山，多半在傍晚或入夜離開武陵，實際上很少有機會賞櫻。

陳來興也提醒，雪山雖被視為百岳入門路線，但僅限於一般季節。冬季山區降雪、結冰頻繁，地形與步道風險大增，攀登難度明顯提高。過去雪季曾實施攀登管制，僅開放具專業能力的山岳嚮導與領隊進行雪攀訓練，並不適合一般登山客貿然進入。

他強調，登山與賞花同為戶外活動，但性質截然不同。登山重視行程規畫、體能負荷與安全控管，會避開人潮；賞櫻則屬觀光行為，若混為一談，不僅增加事故風險，也破壞高山環境管理。對真正走過雪山的山友而言，秋季三六九山莊周邊巒大花楸轉為一片嫣紅，與雪山圈谷、聖稜線相互輝映，其自然震撼絲毫不輸武陵櫻花，值得以更純粹的登山方式細細體會。 雪山三六九山莊後方的巒大花楸都會開始轉紅，隨著氣溫變冷，山莊後的巒大花楸開始有一半的葉片變紅，此時上山欣賞巒大花楸之美正是時候。圖／ 雪霸聖稜線是指雪山主峰至大霸尖山的稜線（由左至右），全線都在3000公尺以上。圖／雪管處提供

