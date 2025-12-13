快訊

天氣變冷…泡腳超過20分鐘要小心！暖暖包怎麼貼才安全？中醫師說了

涉虐打15歲柯基犬「秋刀魚」 手搖店老闆到案了

靠行糾紛！高雄「小黃」氣炸衝撞車行…司機車內引火受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

假登山真賞櫻？武陵櫻花季亂象 嚮導怒批形同「黃牛」壟斷雪山資源

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
武陵農場櫻花季美景。圖／雪霸國家公園管理處提供
武陵農場櫻花季美景。圖／雪霸國家公園管理處提供

武陵農場櫻花季吸引大量遊客，公路局規畫明年2月13日至3月1日實施櫻花季疏運管制，卻出現假登山真賞櫻亂象，台中市山岳嚮導陳來興說，部分業者假借攀登雪山名義進入武陵農場賞櫻，不僅影響交通與園區秩序，也排擠真正登山客的入山權益，形同黃牛壟斷資源。

雪山主峰海拔高度居台灣第二，與北稜角下方構成全台規模最大且最完整的冰斗地形「雪山一號圈谷」，山頂視野遼闊，可遠眺聖稜線，天氣條件佳時甚至能看到龜山島，是許多山友嚮往的經典路線。一般季節攀登雪山主峰與東峰，屬百岳入門級路線，交通除自行開車進入武陵農場外，也可搭乘大眾運輸工具前往登山口，親近性高。

陳來興表示，雪山主東峰行程多規畫為2天2夜或3天2夜，為配合武陵農場管制，登山隊伍通常第一天入住環山部落一帶，翌日凌晨搭車進入武陵農場，避開白天遊客人潮後，自登山口行進至三六九山莊過夜。隔天同樣清晨輕裝出發攻頂主峰，欣賞日出與壯闊圈谷景觀，隨後返回三六九山莊整裝下山，多半在傍晚或入夜離開武陵，實際上很少有機會賞櫻。

陳來興也提醒，雪山雖被視為百岳入門路線，但僅限於一般季節。冬季山區降雪、結冰頻繁，地形與步道風險大增，攀登難度明顯提高。過去雪季曾實施攀登管制，僅開放具專業能力的山岳嚮導與領隊進行雪攀訓練，並不適合一般登山客貿然進入。

他強調，登山與賞花同為戶外活動，但性質截然不同。登山重視行程規畫、體能負荷與安全控管，會避開人潮；賞櫻則屬觀光行為，若混為一談，不僅增加事故風險，也破壞高山環境管理。對真正走過雪山的山友而言，秋季三六九山莊周邊巒大花楸轉為一片嫣紅，與雪山圈谷、聖稜線相互輝映，其自然震撼絲毫不輸武陵櫻花，值得以更純粹的登山方式細細體會。

雪山三六九山莊後方的巒大花楸都會開始轉紅，隨著氣溫變冷，山莊後的巒大花楸開始有一半的葉片變紅，此時上山欣賞巒大花楸之美正是時候。圖／
雪山三六九山莊後方的巒大花楸都會開始轉紅，隨著氣溫變冷，山莊後的巒大花楸開始有一半的葉片變紅，此時上山欣賞巒大花楸之美正是時候。圖／
雪霸聖稜線是指雪山主峰至大霸尖山的稜線（由左至右），全線都在3000公尺以上。圖／雪管處提供
雪霸聖稜線是指雪山主峰至大霸尖山的稜線（由左至右），全線都在3000公尺以上。圖／雪管處提供

武陵農場 雪山 櫻花季 黃牛

延伸閱讀

12人登山隊攀馬博橫斷 山友摔倒骨折、協作幫忙搬運也扭傷腳

影／「紅到發紫像假的！」武陵農場楓葉落羽松大爆發 觀賞期到12月底

影／基隆龍門谷登山客摔山谷困2天沒吃沒喝 今呼救被聽見獲救送醫

近3年5次目擊！阿里山特富野古道拍到台灣黑熊 獵人協會籲登山帶熊鈴

相關新聞

假登山真賞櫻？武陵櫻花季亂象 嚮導怒批形同「黃牛」壟斷雪山資源

武陵農場櫻花季吸引大量遊客，公路局規畫明年2月13日至3月1日實施櫻花季疏運管制，卻出現假登山真賞櫻亂象，台中市山岳嚮導...

明明有喝水為什麼長腎結石？醫師教3招 預防重點不在「防石頭」

不少民眾在門診常有疑問「明明有喝水，為什麼還是會長腎結石？」台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示...

汽機車數量雙創歷史新高！養車1年8.4萬元 北部車主付停車費逾萬

雖然政府力推TPASS通勤月票等公共運輸優惠，盼能降低民眾對私人運具的依賴，但交通部最新調查仍顯示，截至今年10月底，自...

首波冷氣團今晚襲台…氣象署曝最冷時間點 2地高山可能降雪

今晚受到入冬首波大陸冷氣團影響，各地大致上降溫明顯。中央氣象署氣象預報中心預報員劉沛滕表示，明天到下周一清晨這段期間，都...

金融男血尿未改善 長「珊瑚狀」腫瘤自認攝護腺肥大延誤就醫

一名40多歲男性病患，為金融業上班族，反覆無痛血尿持續約3個月，懷疑攝護腺肥大導致排尿不順，至泌尿科就醫後，竟發現攝護腺...

台鐵「善化-新市」間路線下沉、鋼軌斷裂 致列車誤點

台鐵公司表示，3716次區間車上午10時8分通報，善化＝新市間東線中正路平交道南端20公尺（K346＋200處），路線有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。