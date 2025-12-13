明明有喝水為什麼長腎結石？醫師教3招 預防重點不在「防石頭」

不少民眾在門診常有疑問「明明有喝水，為什麼還是會長腎結石？」台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，腎結石的形成並非單純礦物質沉積，而是與長期活性氧累積與慢性發炎失控密切相關，應多喝水、減少高糖高鈉避免反覆發炎及不熬夜。

2025年發表於《European Journal of Medical Research》的綜論研究進一步證實，草酸鈣腎結石其實是身體長期處於氧化壓力與發炎狀態下的結果，石頭本身並非起點，而是最後出現的「證據」。

張家銘說，研究指出活性氧會直接傷害細胞內的粒線體，影響身體修復能力。臨床上，這類變化常反映在日常生活中，例如熬夜後恢復時間變長、水喝少一點就感到腰部不適、壓力一大出現全身倦怠等狀況，這些都可能是體內發炎逐漸累積的警訊。

研究也發現，低尿量與腎臟局部缺氧是啟動活性氧與發炎反應的重要條件。當水分攝取不足、尿液濃縮、流速變慢時，腎小管細胞承受的氧化壓力會迅速升高，導致活性氧大量生成，進而點燃發炎反應。張家銘提醒，喝水不只是為了「沖掉石頭」，更重要的是避免腎臟進入發炎狀態。

張家銘說，反覆發生腎結石的患者，往往同時合併脂肪肝、胰島素阻抗、腸道發炎或關節痠痛等問題。這與研究結論相符，顯示活性氧與發炎並非局部事件，而是全身代謝失衡的表現，腎結石不只是腎臟單一器官的問題，而是整體生活型態與壓力長期大於修復的結果。

針對預防方向，張家銘建議，重點不在「防石頭」，而是降低身體持續發炎的機會。首先應維持規律喝水、不憋尿、避免久坐，促進腎臟血流與細胞修復；其次，減少高糖、高鈉及過度加工飲食，以避免反覆刺激發炎反應；第三，重視睡眠與壓力管理，長期熬夜與壓力正是其最大敵人。

張家銘提醒，腎結石並非某一天飲食失誤所致，而是身體長期疲勞與發炎留下的痕跡，當身體有足夠的修復空間，結石也就失去了形成的條件。

商品推薦