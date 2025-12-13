逢淡水千手觀音送財 搭輕軌看煙火要提早

緣道觀音廟公布2026「聖財金」和「平安福」擲筊求取場次，首場是31日的21:30～23:30，估計求取人潮會和看跨河煙火人潮匯流在紅樹林站，搶搭淡海輕軌。廟方已提醒要提早出門。

去年淡水．千手觀音首次送聖財金，31日晚上，很多人都卡在紅樹林站，長長人龍延伸到站外，上不了輕軌，然後不斷聽到對站外廣播，「要看煙火的，現在趕不及了⋯⋯」

去年「聖財金」和「平安福」求取首場在29日，今年首場延至31日，紅樹林站匯流人潮可能更洶湧，新北捷運公司已宣布，31日當天將分時段加開列車。

廟方指出，晚上9點半開始求取，預計9點開放排隊，在這之前人群已經集結。不開車的，會在紅樹林站轉乘淡海輕軌，到「新市一路」站下車，再搭緣道觀音廟的接駁車前往，人潮匯流到紅樹林站的高峰估計在晚上6、7點左右。

去年，為減輕詢問處的負荷，新北捷運在新市一路站上方直接標出「緣道觀音廟接駁車」。

廟方表示，緣道觀音廟祈福活動環環相扣，很難調動觀音送財、送福活動的時間。「聖財金」和「平安福」求取活動後，緊接著跨年倒數，由善智導師引鐘祈福、施放煙火，然後大德們會上頭香。

2026年「吉祥如意平安福」已經打扮好了，有跨年限定金色，還有珠光紫與珠光綠兩款特別色。廟方表示，連續三聖筊就送。「觀音送福聖財金」一筊定因緣。

各場次求取時間、相關交通等資訊，可以上緣道觀音廟的官網、臉書或Line App查看。 「觀音送福聖財金」由一個5元及六個1元組成，應用易經八卦「一六共宗」原理，作為開運錢母。裝聖財金的紅包袋也有名字叫「事事如意．事事圓滿」。緣道觀音廟／提供 2026年這一款珠光紫的平安福非常漂亮，「觀音力」三個字採浮雕設計。緣道觀音廟／提供 2026年的平安福有三款，這一款是珠光綠。上面有個扣環，可以串繩掛在包包、車上或者戴在身上。緣道觀音廟／提供 去年求取平安福和聖財金的人很多，圖為白天場次，跨年晚上場次人更多。緣道觀音廟／提供 有人專門收集金色平安福，2026年這麼設計，加上「非常有用」圖騰，這圖騰也採浮雕設計。緣道觀音廟／提供

