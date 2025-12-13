逢淡水千手觀音送財 搭輕軌看煙火要提早
緣道觀音廟公布2026「聖財金」和「平安福」擲筊求取場次，首場是31日的21:30～23:30，估計求取人潮會和看跨河煙火人潮匯流在紅樹林站，搶搭淡海輕軌。廟方已提醒要提早出門。
去年淡水．千手觀音首次送聖財金，31日晚上，很多人都卡在紅樹林站，長長人龍延伸到站外，上不了輕軌，然後不斷聽到對站外廣播，「要看煙火的，現在趕不及了⋯⋯」
去年「聖財金」和「平安福」求取首場在29日，今年首場延至31日，紅樹林站匯流人潮可能更洶湧，新北捷運公司已宣布，31日當天將分時段加開列車。
廟方指出，晚上9點半開始求取，預計9點開放排隊，在這之前人群已經集結。不開車的，會在紅樹林站轉乘淡海輕軌，到「新市一路」站下車，再搭緣道觀音廟的接駁車前往，人潮匯流到紅樹林站的高峰估計在晚上6、7點左右。
去年，為減輕詢問處的負荷，新北捷運在新市一路站上方直接標出「緣道觀音廟接駁車」。
廟方表示，緣道觀音廟祈福活動環環相扣，很難調動觀音送財、送福活動的時間。「聖財金」和「平安福」求取活動後，緊接著跨年倒數，由善智導師引鐘祈福、施放煙火，然後大德們會上頭香。
2026年「吉祥如意平安福」已經打扮好了，有跨年限定金色，還有珠光紫與珠光綠兩款特別色。廟方表示，連續三聖筊就送。「觀音送福聖財金」一筊定因緣。
各場次求取時間、相關交通等資訊，可以上緣道觀音廟的官網、臉書或Line App查看。
