快訊

高雄噁警密錄器偷拍報案女性！「AI換臉」合成裸女…多人受害

麥當勞吃到「生雞塊」？業者致歉：產品炸製時間未完全

逢淡水千手觀音送財 搭輕軌看煙火要提早

經濟日報／ 記者徐碧華／台北即時報導
廟方提醒，求取平安福和聖財金擲筊的地方在緣道觀音廟大殿。但不妨礙抬頭遠眺千手觀音。現在的祂已拆掉鷹架，座下蓮花瓣金光閃閃。緣道觀音廟／提供
廟方提醒，求取平安福和聖財金擲筊的地方在緣道觀音廟大殿。但不妨礙抬頭遠眺千手觀音。現在的祂已拆掉鷹架，座下蓮花瓣金光閃閃。緣道觀音廟／提供

緣道觀音廟公布2026「聖財金」和「平安福」擲筊求取場次，首場是31日的21:30～23:30，估計求取人潮會和看跨河煙火人潮匯流在紅樹林站，搶搭淡海輕軌。廟方已提醒要提早出門。

去年淡水．千手觀音首次送聖財金，31日晚上，很多人都卡在紅樹林站，長長人龍延伸到站外，上不了輕軌，然後不斷聽到對站外廣播，「要看煙火的，現在趕不及了⋯⋯」

去年「聖財金」和「平安福」求取首場在29日，今年首場延至31日，紅樹林站匯流人潮可能更洶湧，新北捷運公司已宣布，31日當天將分時段加開列車。

廟方指出，晚上9點半開始求取，預計9點開放排隊，在這之前人群已經集結。不開車的，會在紅樹林站轉乘淡海輕軌，到「新市一路」站下車，再搭緣道觀音廟的接駁車前往，人潮匯流到紅樹林站的高峰估計在晚上6、7點左右。

去年，為減輕詢問處的負荷，新北捷運在新市一路站上方直接標出「緣道觀音廟接駁車」。

廟方表示，緣道觀音廟祈福活動環環相扣，很難調動觀音送財、送福活動的時間。「聖財金」和「平安福」求取活動後，緊接著跨年倒數，由善智導師引鐘祈福、施放煙火，然後大德們會上頭香。

2026年「吉祥如意平安福」已經打扮好了，有跨年限定金色，還有珠光紫與珠光綠兩款特別色。廟方表示，連續三聖筊就送。「觀音送福聖財金」一筊定因緣。

各場次求取時間、相關交通等資訊，可以上緣道觀音廟的官網、臉書或Line App查看。

「觀音送福聖財金」由一個5元及六個1元組成，應用易經八卦「一六共宗」原理，作為開運錢母。裝聖財金的紅包袋也有名字叫「事事如意．事事圓滿」。緣道觀音廟／提供
「觀音送福聖財金」由一個5元及六個1元組成，應用易經八卦「一六共宗」原理，作為開運錢母。裝聖財金的紅包袋也有名字叫「事事如意．事事圓滿」。緣道觀音廟／提供
2026年這一款珠光紫的平安福非常漂亮，「觀音力」三個字採浮雕設計。緣道觀音廟／提供
2026年這一款珠光紫的平安福非常漂亮，「觀音力」三個字採浮雕設計。緣道觀音廟／提供
2026年的平安福有三款，這一款是珠光綠。上面有個扣環，可以串繩掛在包包、車上或者戴在身上。緣道觀音廟／提供
2026年的平安福有三款，這一款是珠光綠。上面有個扣環，可以串繩掛在包包、車上或者戴在身上。緣道觀音廟／提供
去年求取平安福和聖財金的人很多，圖為白天場次，跨年晚上場次人更多。緣道觀音廟／提供
去年求取平安福和聖財金的人很多，圖為白天場次，跨年晚上場次人更多。緣道觀音廟／提供
有人專門收集金色平安福，2026年這麼設計，加上「非常有用」圖騰，這圖騰也採浮雕設計。緣道觀音廟／提供
有人專門收集金色平安福，2026年這麼設計，加上「非常有用」圖騰，這圖騰也採浮雕設計。緣道觀音廟／提供

紅樹林 淡海輕軌 活動

延伸閱讀

永續教育扎根社區 淡水國小學童走讀馬偕故事

關了燈傻傻分不清？台北天空塔跑馬燈溫馨提醒 101董事長賈永婕加碼看煙火有驚喜方位

跨年輕旅行首選！八里低碳遊程、淡水古蹟漫旅 「閃耀新北1314跨河煙火」雙主場、雙舞台陪你迎接2026

「閃耀新北1314跨河煙火」淡水、八里雙主場!法國團隊打造煙火設計 蕭煌奇、動力火車熱力登場 韓星HWASA、日星樋口愛壓軸開唱

相關新聞

金融男血尿未改善 長「珊瑚狀」腫瘤自認攝護腺肥大延誤就醫

一名40多歲男性病患，為金融業上班族，反覆無痛血尿持續約3個月，懷疑攝護腺肥大導致排尿不順，至泌尿科就醫後，竟發現攝護腺...

首波冷氣團今晚襲台…氣象署曝最冷時間點 2地高山可能降雪

今晚受到入冬首波大陸冷氣團影響，各地大致上降溫明顯。中央氣象署氣象預報中心預報員劉沛滕表示，明天到下周一清晨這段期間，都...

冬季限定烏魚季開跑 烏魚三寶創意料理搶客味蕾

冬季滋補代表「烏魚」迎來產季，嘉義縣布袋鎮餐飲業者端出多道創意海味，為烏魚季揭開序幕。布袋魅力商圈協會理事長、黑皮酥海鮮...

大學生談「路過抽成」遭拒竟諷老闆沒打狂犬疫苗 Cheap：真是商業鬼才

昨傳出台中一所大學行銷系的學生要在位於2樓的店家辦活動，認為參加活動的人會順便在1樓的炸雞店消費，前去談「合作」要求抽2...

台鐵「善化-新市」間路線下沉、鋼軌斷裂 致列車誤點

台鐵公司表示，3716次區間車上午10時8分通報，善化＝新市間東線中正路平交道南端20公尺（K346＋200處），路線有...

明明有喝水為什麼長腎結石 醫師教3招 預防重點不在「防石頭」

不少民眾在門診常有疑問「明明有喝水，為什麼還是會長腎結石？」台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。