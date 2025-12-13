快訊

高雄噁警密錄器偷拍報案女性！「AI換臉」合成裸女…多人受害

麥當勞吃到「生雞塊」？業者致歉：產品炸製時間未完全

台鐵「善化-新市」間路線下沉、鋼軌斷裂 致列車誤點

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
善化＝新市間東線中正路平交道南端20公尺路線有下沉，鋼軌斷裂，即時起善化＝新市間東線封鎖，以西線單線雙向行車。圖／取自「三鐵事故通報平台」臉書粉專
善化＝新市間東線中正路平交道南端20公尺路線有下沉，鋼軌斷裂，即時起善化＝新市間東線封鎖，以西線單線雙向行車。圖／取自「三鐵事故通報平台」臉書粉專

台鐵公司表示，3716次區間車上午10時8分通報，善化＝新市間東線中正路平交道南端20公尺（K346＋200處），路線有下沉，鋼軌斷裂，即時起善化＝新市間東線封鎖，以西線單線雙向行車。新市站上午10時40分回報，鋼軌斷裂位置於新市站11AB轉轍器南邊，即時起善化＝新市間東線解除封鎖恢復雙線行車；新市站1股封鎖停用（下行列車可用2、3股行車）。

台鐵表示，目前有列車誤點，旅客再留意列車相關資訊。

台鐵 中正路

延伸閱讀

闖禍後落跑！情侶站平交道吵不停 路人嚇按緊急鈕、警追查將開罰

桃園-內壢電車線異常「113列車延誤1萬分鐘」 台鐵不排除施工釀禍關聯

女僕裝誘人！台南善化「選妃」淫窟暗藏社區大樓 警破門逮人

突發事件造成列車誤點惹怒通勤族 謝國樑會台鐵提升緊急運輸調度效能

相關新聞

金融男血尿未改善 長「珊瑚狀」腫瘤自認攝護腺肥大延誤就醫

一名40多歲男性病患，為金融業上班族，反覆無痛血尿持續約3個月，懷疑攝護腺肥大導致排尿不順，至泌尿科就醫後，竟發現攝護腺...

首波冷氣團今晚襲台…氣象署曝最冷時間點 2地高山可能降雪

今晚受到入冬首波大陸冷氣團影響，各地大致上降溫明顯。中央氣象署氣象預報中心預報員劉沛滕表示，明天到下周一清晨這段期間，都...

冬季限定烏魚季開跑 烏魚三寶創意料理搶客味蕾

冬季滋補代表「烏魚」迎來產季，嘉義縣布袋鎮餐飲業者端出多道創意海味，為烏魚季揭開序幕。布袋魅力商圈協會理事長、黑皮酥海鮮...

大學生談「路過抽成」遭拒竟諷老闆沒打狂犬疫苗 Cheap：真是商業鬼才

昨傳出台中一所大學行銷系的學生要在位於2樓的店家辦活動，認為參加活動的人會順便在1樓的炸雞店消費，前去談「合作」要求抽2...

台鐵「善化-新市」間路線下沉、鋼軌斷裂 致列車誤點

台鐵公司表示，3716次區間車上午10時8分通報，善化＝新市間東線中正路平交道南端20公尺（K346＋200處），路線有...

明明有喝水為什麼長腎結石 醫師教3招 預防重點不在「防石頭」

不少民眾在門診常有疑問「明明有喝水，為什麼還是會長腎結石？」台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。