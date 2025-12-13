台鐵「善化-新市」間路線下沉、鋼軌斷裂 致列車誤點
台鐵公司表示，3716次區間車上午10時8分通報，善化＝新市間東線中正路平交道南端20公尺（K346＋200處），路線有下沉，鋼軌斷裂，即時起善化＝新市間東線封鎖，以西線單線雙向行車。新市站上午10時40分回報，鋼軌斷裂位置於新市站11AB轉轍器南邊，即時起善化＝新市間東線解除封鎖恢復雙線行車；新市站1股封鎖停用（下行列車可用2、3股行車）。
台鐵表示，目前有列車誤點，旅客再留意列車相關資訊。
