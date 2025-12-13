未成年無照駕駛年逾4萬件…家庭因素影響最顯著 靖娟提3大訴求

未成年無照駕駛已成為國內交通安全的重大隱憂。靖娟兒童安全文教基金會今天舉辦「未成年無照駕駛防治記者會」指出，根據交通部公路局近5年統計，每年未成年無照駕駛案件超過4萬起，國內外研究也顯示，未成年駕駛發生重大與致命事故的風險明顯偏高，呼籲政府正視兒少移動需求，從教育、制度與家庭支持三方面提出整合對策。

靖娟基金會受公路局委託研究顯示，違規者以15至17歲青少年為最大宗，多數兒少並未意識到騎乘機車的高度風險。

靖娟基金會指出，未成年無照駕駛並非單一因素造成，而是孩子本身風險判斷不足、家庭默許及制度缺口交織的結果，且家庭因素影響最為顯著。調查發現，未成年使用的車輛中，有54.3%由家人提供，52.3%的家長甚至知情卻未加以阻止；同儕影響亦是關鍵因素，不少孩子是在朋友鼓勵或陪伴下首次上路。

此外，偏鄉公共運輸資源不足與青少年打工通勤需求，也迫使部分未成年在生活所需與交通風險間做出危險選擇。

靖娟基金會指出，從第一線兒少服務實務觀察，目前針對未成年無照駕駛的處遇，多以罰鍰與單向道安講習為主，實際教育效果有限。部分青少年在講習過程中缺乏投入感，難以真正理解風險與責任；對累犯者而言，反覆罰鍰與講習時數，反而提高回歸合法上路的門檻。

靖娟基金會執行長許雅荏說，未成年上路風險背後隱含交通替代方案不足、家庭支持匱乏與教育落差，不能僅以「違規」處理。基金會也提出3大訴求，包括推動階段性、分眾式交通安全教育，強化自行車與微型電動二輪車教學與能力檢核；建立初犯與累犯差異化分流處遇機制；導入親子共同參與的互動式道安課程，透過家庭對話與情境討論，降低再犯風險。

