首波冷氣團今晚襲台…氣象署曝最冷時間點 2地高山可能降雪

今晚受到入冬首波大陸冷氣團影響，各地大致上降溫明顯。中央氣象署氣象預報中心預報員劉沛滕表示，明天到下周一清晨這段期間，都是偏冷的天氣型態。今晚水氣逐漸減少，迎風面在山區還是有零星降雨情形，但是其他各地天氣穩定。

今天持續受到東北季風影響，清晨各地都還是有偏涼的低溫出現，劉沛滕表示，今天白天中南部氣溫略微回升一些，不過，很快今晚開始受到大陸冷氣團南下影響，各地氣溫將逐漸下降，預計明天到下周一清晨是相對比較低溫的時間點，要做好保暖工作。

水氣方面，劉沛滕表示，迎風面地區多少有短暫降雨出現。不過，隨著大陸冷氣團南下，會帶來乾冷的空氣，水氣有逐漸減少的趨勢。

目前天氣，劉沛滕表示，台灣上空的雲層還是相對比較多一點，除了迎風面北部、東半部地區雲量略為比較多之外，還有部分中低層雲層從西邊慢慢往東移過來，中部、北部地區多少雲量還是比較多一些。明天由於大陸冷氣團整體乾冷的空氣帶下來之後，各地水氣會逐漸轉乾。

劉沛滕表示，目前大台北地區、基隆北海岸、宜蘭地區還有一些降雨情形，不過白天到傍晚之後，水氣有逐漸減少趨勢。後續比較乾冷的空氣下來，降雨將趨緩。從西往東移的中低層水氣雲層，如果經過北部、中部山區，也可能帶來一些零星降雨。今天北部地區雲量偏多、偏陰的情況，中部地區也可能多雲，南部地區相對穩定的天氣型態。

未來降雨趨勢，劉沛滕表示，今天迎風面地區以及中部山區，可能有零星局部降雨出現，但是今晚開始大陸冷氣團南下，帶來乾冷空氣，到了明天各地降雨趨緩，只剩下部分的東半部地區、少部分的迎風面地區零星降雨。還是有中層雲系通過，因此中部以北山區多少有降雨情況。

劉沛滕表示，即使到下周一之後，後續還是相對乾的空氣，只有少部分東半部地區零星降雨。等到下周三、下周四將有下一波東北季風稍微增強的影響，可是這一波東北季風帶來的水氣不多，下周四、下週五水氣才會逐漸增加，這兩天迎風面的東半部地區、大台北山區、基隆北海岸降雨機率稍微增加一些。整體來說，下周是相對偏乾的環境。

溫度趨勢，劉沛滕表示，今天早上偏涼，但是中南部白天高溫還是來到25、26度左右。但是今晚開始，溫度逐漸下降，今晚到明天北部低溫15、16度左右，部分局部地區可能更低一些。

最冷時間點，劉沛滕表示，有可能出現在明晚到下周一清晨，各地低溫明顯下降，部分地區有可能來到12度，甚至局部地區只有10度低溫出現，北部大部分地區可能來到13、14度低溫。這波大陸冷氣團降溫是比較明顯的，要做好保暖工作。

劉沛滕表示，由於天氣比較晴朗，預估下周一白天受到陽光照射，白天氣溫就有略為回升一些，但留意夜間多少還是有些降溫。下周二、下周三冷氣團減弱之後，溫度略為回升。下周三、下周四另一波東北季風影響，北部白天高溫略為下降，幅度沒有很大。下周四、下周五迎風面水氣略增，整體上溫度持平。注意今晚降溫到下周一清晨，是相對比較低溫的時刻。

至於高山有無降雪機率，劉沛滕表示，今晚之後，中部以北山區、宜花山區的3500公尺以上高山，有零星降雪的可能。水氣沒有很多，預計明天上半天之後水氣減少。另外要留意山區可能有路面結冰問題，注意安全。

東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，今天上午至下午新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；東北風再增強，今天傍晚至明天晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。 溫度趨勢。圖／中央氣象署提供 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

