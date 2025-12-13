創「關懷俱樂部」助人！抗癌鬥士高美鳳6年罹3癌…今年再罹癌也無懼

67歲高美鳳是衛福部台中醫院「美麗人生乳癌關懷俱樂部」創會長，她曾在六年內先後罹患乳癌、子宮內膜癌、大腸癌，抗癌成功後，不料今年初又因血尿被診斷出腎盂癌，她積極抗癌邁入22年，自嘲關關難過關關過，今年獲台灣癌症基金會頒發全國「十大抗癌鬥士」。

一路陪伴抗癌的台中醫院癌症中心團隊、血液腫瘤科醫師陳駿逸昨為高美鳳姐披上「十大抗癌鬥士」的彩帶，高美鳳則拿出抗癌鬥士獎章，跟美麗人生乳癌關懷俱樂部姊妹們合影，分享得獎喜悅。

高美鳳說，家族因為基因缺損，一家六個兄弟姐妹，只要罹癌，至少是三個癌；抗癌過程中，因為不捨家人病友治療過程的痛，邊抗癌邊創立「美麗人生乳癌關懷俱樂部」，舉辦各種旅遊、瑜珈活動，病友彼此打氣加油，也紓解罹癌抗癌的苦悶與壓力。

高美鳳更擔任醫院癌症中心志工，積極推廣定期檢查、勇敢面對疾病，以自身經歷鼓勵陪伴病友，幫助病友，也幫助了自己。

高美鳳分享，科技發達，醫療技術不斷提升，「罹癌不再是絕症，有限的生命，仍然可以創造無限的美麗人生。」

高美鳳表示，抗癌邁入22年，罹癌抗癌的過程，讓她體悟每個人都應該要愛自己，呼籲所有女性朋友要好好疼惜自己身體，定期檢查，尤其有癌症家族史的朋友更要定期健檢，早發現早治療，即使發現重大疾病，就要「面對、接受、處理、放下」，念轉運就轉，自然否極泰來。 高美鳳（左三）披上「十大抗癌」鬥士的彩帶，與美麗人生乳癌關懷俱樂部姊妹們合影，分享得獎喜悅。圖／台中醫院提供 醫師陳駿逸（右）與高美鳳（左）比出愛心，鼓勵癌友勇敢抗癌，創造美麗人生。圖／台中醫院提供 高美鳳（右）獲台灣癌症基金會頒發全國「十大抗癌鬥士」。圖／高美鳳提供

