快訊

台人遊沖繩錯過班機竟要求「特別協助」？駐日代表處回應曝光

他不解路人「永遠都戴耳機走路」！過來人曝1實用真相讚：擋怪人神器

素養迷航／又臭又長命題添學習壓力 專家：素養教育走偏

遊日錯過班機還要「特別協助」？旅客要求代表處介入 官方回應曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
機場入境排隊示意圖。 圖／pakutaso
機場入境排隊示意圖。 圖／pakutaso

日本向來是台灣旅客最常造訪的國家之一，因未留意時間規定而影響行程的案例頻傳。近期就有旅客在日本沖繩錯過航班或入境時段後，向駐日代表處請求「特別協助」，引發外界關注。駐日單位也藉此提醒，航空與入境作業皆有明確時限，錯過後原則上無法通融。

「台北駐日經濟文化代表處那霸分處」指出，近日接獲國人求助電話，一名旅客在那霸國際機場準備搭機時，僅依手機APP顯示的登機時間前往安檢，未事先至航空公司櫃檯完成報到。該名旅客在安檢口被告知須先完成報到手續，當時距離起飛僅剩約50分鐘，趕往櫃檯後因已超過航空公司報到截止時間，遭到拒絕辦理，只能另行改訂或重買機票，隨後要求代表處致電航空公司爭取協助。

那霸分處說明，多數航空公司會在航班起飛前至少1小時關閉報到櫃檯，逾時即無法受理，代表處亦不便要求航空公司提供特例。除搭機外，搭乘郵輪的旅客也曾發生類似情況。分處提到，曾有旅客搭郵輪抵達沖繩後，因隔天早上睡過頭，錯過規定的下船與入境審查時間而致電求助，但經向日本入國管理局查詢後確認，審查人員於時段結束後即已撤離，無法再為其辦理入境手續。

代表處提醒，旅客赴日應嚴格遵守各項時間規定，國際線航班建議至少提前抵達機場，以完成報到與安檢流程。此外，租車與還車、飯店入住與退房、餐廳預約等行程也多有嚴格時限，駐外單位無法為未依規定辦理的旅客提供特別服務。代表處也特別呼籲，旅客應留意日本比台灣快1小時，避免因時間疏忽影響行程，才能確保旅途順利平安。

沖繩 日本 出國旅遊

延伸閱讀

圖表看時事／高市「台灣有事說」延燒 中俄戰機繞日本！圖解包夾6路線

脫口而出？高市「台灣有事」說 不在答辯要點上

票選結果出爐！「熊」首登日本年度漢字 反映熊害層出不窮

台灣才適合待！他曝4點無法移居日本理由：沒想像中美好

相關新聞

首波冷氣團今天下午抵達 最凍時間點曝！1地區恐顯著低溫、跌至個位數

今年入冬以來第一波大陸冷氣團，將在今天午後起逐漸南下影響台灣，不過，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-...

冬季限定烏魚季開跑 烏魚三寶創意料理搶客味蕾

冬季滋補代表「烏魚」迎來產季，嘉義縣布袋鎮餐飲業者端出多道創意海味，為烏魚季揭開序幕。布袋魅力商圈協會理事長、黑皮酥海鮮...

大學生談「路過抽成」遭拒竟諷老闆沒打狂犬疫苗 Cheap：真是商業鬼才

昨傳出台中一所大學行銷系的學生要在位於2樓的店家辦活動，認為參加活動的人會順便在1樓的炸雞店消費，前去談「合作」要求抽2...

台鐵汐科站增設出口 能翻轉最恐怖車站負評？

台鐵汐科站的人潮擠在狹窄傾斜月台，列車急駛而過險象環生；夏天難耐酷暑，冬季須忍受淒風苦雨，被形容是「全台最恐怖車站」。為...

民團控「斷崖式」福利 籲漸進脫貧

依現行「社會救助法」規定，低收、中低收入戶民眾，雖有就業初期最長四年薪資免計收入規定，但一旦收入超過各縣市最低生活費，福...

社會救助法修法草案 維持虛擬所得惹議

「社會救助法」十年未大修，衛福部去年提出版本，仍維持虛擬所得、家戶合計等舊法弊病，且修法進度延宕，至今卡關衛福部，民間團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。