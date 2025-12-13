遊日錯過班機還要「特別協助」？旅客要求代表處介入 官方回應曝光

日本向來是台灣旅客最常造訪的國家之一，因未留意時間規定而影響行程的案例頻傳。近期就有旅客在日本沖繩錯過航班或入境時段後，向駐日代表處請求「特別協助」，引發外界關注。駐日單位也藉此提醒，航空與入境作業皆有明確時限，錯過後原則上無法通融。

「台北駐日經濟文化代表處那霸分處」指出，近日接獲國人求助電話，一名旅客在那霸國際機場準備搭機時，僅依手機APP顯示的登機時間前往安檢，未事先至航空公司櫃檯完成報到。該名旅客在安檢口被告知須先完成報到手續，當時距離起飛僅剩約50分鐘，趕往櫃檯後因已超過航空公司報到截止時間，遭到拒絕辦理，只能另行改訂或重買機票，隨後要求代表處致電航空公司爭取協助。

那霸分處說明，多數航空公司會在航班起飛前至少1小時關閉報到櫃檯，逾時即無法受理，代表處亦不便要求航空公司提供特例。除搭機外，搭乘郵輪的旅客也曾發生類似情況。分處提到，曾有旅客搭郵輪抵達沖繩後，因隔天早上睡過頭，錯過規定的下船與入境審查時間而致電求助，但經向日本入國管理局查詢後確認，審查人員於時段結束後即已撤離，無法再為其辦理入境手續。

代表處提醒，旅客赴日應嚴格遵守各項時間規定，國際線航班建議至少提前抵達機場，以完成報到與安檢流程。此外，租車與還車、飯店入住與退房、餐廳預約等行程也多有嚴格時限，駐外單位無法為未依規定辦理的旅客提供特別服務。代表處也特別呼籲，旅客應留意日本比台灣快1小時，避免因時間疏忽影響行程，才能確保旅途順利平安。

