東北季風影響 基隆北海岸及宜蘭大雨特報
東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。
氣象署說，今天北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大，晚起大陸冷氣團南下，中部以北及東北部氣溫下降；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北、東部、東南部地區、苗栗至嘉義山區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。
