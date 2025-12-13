快訊

台人遊沖繩錯過班機竟要求「特別協助」？駐日代表處回應曝光

他不解路人「永遠都戴耳機走路」！過來人曝1實用真相讚：擋怪人神器

素養迷航／又臭又長命題添學習壓力 專家：素養教育走偏

聽新聞
0:00 / 0:00

東北季風影響 基隆北海岸及宜蘭大雨特報

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片
東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

氣象署說，今天北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大，晚起大陸冷氣團南下，中部以北及東北部氣溫下降；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北、東部、東南部地區、苗栗至嘉義山區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

基隆 氣象署 馬祖 大雨特報

延伸閱讀

偏強冷高壓但台灣冷空氣強度只達冷氣團等級 鄭明典曝關鍵原因

大雨特報北部、宜蘭整天濕涼 今晚起冷氣團南下全台大降溫 這時才回暖

冷氣團明晚南下！台南以北、宜花下探12度 高山恐結冰、降雪

首波冷氣團要來了「周日至下周一最冷」 北部探10度低溫

相關新聞

首波冷氣團今天下午抵達 最凍時間點曝！1地區恐顯著低溫、跌至個位數

今年入冬以來第一波大陸冷氣團，將在今天午後起逐漸南下影響台灣，不過，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-...

冬季限定烏魚季開跑 烏魚三寶創意料理搶客味蕾

冬季滋補代表「烏魚」迎來產季，嘉義縣布袋鎮餐飲業者端出多道創意海味，為烏魚季揭開序幕。布袋魅力商圈協會理事長、黑皮酥海鮮...

大學生談「路過抽成」遭拒竟諷老闆沒打狂犬疫苗 Cheap：真是商業鬼才

昨傳出台中一所大學行銷系的學生要在位於2樓的店家辦活動，認為參加活動的人會順便在1樓的炸雞店消費，前去談「合作」要求抽2...

台鐵汐科站增設出口 能翻轉最恐怖車站負評？

台鐵汐科站的人潮擠在狹窄傾斜月台，列車急駛而過險象環生；夏天難耐酷暑，冬季須忍受淒風苦雨，被形容是「全台最恐怖車站」。為...

民團控「斷崖式」福利 籲漸進脫貧

依現行「社會救助法」規定，低收、中低收入戶民眾，雖有就業初期最長四年薪資免計收入規定，但一旦收入超過各縣市最低生活費，福...

社會救助法修法草案 維持虛擬所得惹議

「社會救助法」十年未大修，衛福部去年提出版本，仍維持虛擬所得、家戶合計等舊法弊病，且修法進度延宕，至今卡關衛福部，民間團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。