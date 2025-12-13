王力宏也參加過⋯這營隊曾是世界華裔青年「愛之船」

救國團每年在劍潭海外青年活動中心舉辦海外青年暑期返國研習團，吸引許多美國、加拿大等地華裔返台參加，不只學習華語、書法等中華文化，還能結交來自世界各地華裔青年，有些人互有好感而成男女朋友，喜結連理不在少數。

劍青鄰近捷運劍潭站，建築群分成教學區、住宿區、集會區，可供1000人食宿，不僅是救國團容量最大的研習訓練中心，也是台北市區綜合功能最完整的教育訓練場地。

救國團秘書處專委黃振愷表示，救國團受僑委會委託辦理海外青年相關活動，營隊團隊徵選來自國內各大專院校、具備優秀英文能力的學子加入服務。

他說，每年暑假「海外青年暑期返國研習團」，簡稱美加營，參與學員主要為美國、加拿大的華裔大學生，也有來自歐洲，非暑假期間的「海外青年語文研習班」對象則為世界各國的華裔高中生、國中生，家長送孩子來參加，就是希望他們學習華語、不忘本。

曾是主辦團隊成員之一的黃振愷曾擔任過舍監，管理學員的生活起居，帶他們上課、到台灣各地參觀。

黃振愷說，每年美加營為期一個半月，一個月安排華語、書法、功夫等中華文化課程，以及北部景點如國父紀念館、中正紀念堂、世貿等，研習結束後，半個月環島行程走訪花蓮太魯閣、高雄、台南、台中等地，並入住救國團在南投日月潭、屏東墾丁等活動中心，讓華裔青年能感受到台灣的風土民情、建設與美景。

談及環島陣仗，黃振愷印象相當深刻，「每次出發都是8台遊覽車」，一台車坐40人，整團規模約300多人，連歌手王力宏也都參加過。

黃振愷說，美加營不只能學華語、中華文化，還能認識來自全美或全世界的華裔青年，進而締結良緣。華裔青年在美國等地不容易遇到理想的華人另一半，透過該活動，他們能一次認識來全世界的華裔青年，不少人成為男女朋友、結婚更是不計其數，學員們將之稱為「愛之船」，後來也被拍成同名電影。

美加營、華語文已停辦，近年多次轉型成不同營隊內容。黃振愷說，停辦相當可惜，因為這是讓華僑青年多認識台灣的機會和平台，救國團有豐富的經驗，卻不能貢獻，也很遺憾。

