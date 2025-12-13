首波冷氣團今天下午抵達 最凍時間點曝！1地區恐顯著低溫、跌至個位數

今年入冬以來第一波大陸冷氣團，將在今天午後起逐漸南下影響台灣，不過，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，在冷空氣真正到達之前，前緣部分將有中高層短波槽伴隨較多水氣通過，今天白天新竹以北到東半部、恆春半島等地整天有短暫陣雨機會，雨勢不大，中南部雲量也會較為增多。

至於何時雨停？吳聖宇表示，預估最快可能要等到今天深夜至明天清晨，乾冷空氣南下，水氣明顯減少，北、東部的降雨就會逐漸停止下來。明天白天各地大致多雲到晴天氣，花東、恆春半島零星飄雨機會。比較穩定晴朗的天氣預估持續到下周二，下周三下半天到晚間另一波東北季風再度抵達，迎風面地區的天氣才會再有變化出現。

溫度方面，他說，今天白天冷氣團影響還不明顯，但是受到降雨的影響，北部、東北部白天高溫20至22度，中部及花東地區高溫23至26度，南部地區高溫26至28度左右。

今晚起溫度逐漸下降，吳聖宇表示，到明天清晨中部以北、東北部都市地區低溫就可能降到14至16度，空曠地區有機會降到12至14度間，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區有可能降到15至17度間，開始有較明顯的涼意出現。

明天白天冷空氣持續南下，吳聖宇說，即使白天逐漸有陽光出來，北部、東北部高溫仍不易上升，預估高溫只有15至17度左右，中部及花東地區高溫也升得不高，大約只有19至21度，南部高溫仍比較有上升的空間，預估可以來到22至25度之間。

吳聖宇表示，明晚到下周一清晨是本次大陸冷氣團溫度的最低點，中北部、東北部都市地區低溫只有12至14度，空曠地區可能降到10至12度或以下，整體偏冷，務必要注意保暖，南部及花東都市地區低溫14至17度，空曠地區也能降到只有12至14度左右。

到了下周一白天，吳聖宇表示，冷高壓中心逐漸東移出海，冷空氣就會有比較明顯的減弱，各地白天溫度回升，北部、東半部地區白天高溫21至24度，中南部地區高溫24至26度。夜晚到下周二清晨在中北部、東北部空曠地區仍要注意輻射冷卻低溫發生的機會，還是有可能出現局部12至14度的低溫，日夜溫差變化較明顯。

下周二白天各地溫度會再進一步回升，吳聖宇表示，北部、東半部高溫將可以來到23至25度或以上，中南部更可能來到26至28度，又會開始變得溫暖起來。

吳聖宇表示，整體來看，這波大陸冷氣團強度還不是很強，持續時間也不長，不過已經會造成比較明顯的降溫，局部空曠地區也可能配合輻射冷卻作用而發生顯著低溫、10度或以下的機會，而且因為持續時間短，反而會讓溫度在短短2至3天內有比較明顯的起伏變化，日夜溫差也變得明顯，很容易著涼感冒，務必注意身體健康的情況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

