冬季限定烏魚季開跑 烏魚三寶創意料理搶客味蕾

冬季滋補代表「烏魚」迎來產季，嘉義縣布袋鎮餐飲業者端出多道創意海味，為烏魚季揭開序幕。布袋魅力商圈協會理事長、黑皮酥海鮮餐廳經營者游志豪表示，早年野生烏魚稀少、價格高昂，是少數家庭才能上桌的珍饈，如今養殖技術成熟、產量大增，烏魚已走入日常，成為冬季國民美食。

布袋烏魚季最受矚目就是被稱為「烏魚三寶」的烏魚子、烏魚膘與烏魚胗。象徵財富烏魚子、口感獨特的胗，以及僅在短期產季供應的烏魚膘，吸引各地饕客上門。餐廳也順勢研發多款新菜，強調冬季限定的海味魅力。

主打創意的「起士烏金捲」以炙燒烏魚子搭配花枝、蝦仁魚漿，再裹上麵衣油炸至金黃，外酥內軟、鹹香濃郁，被視為寓意「雙金入袋」的討喜料理。另一道人氣下酒菜「沙茶烏魚腱」，以蒜頭爆香、沙茶快炒，強調彈牙口感，成為招牌熱賣。

冬季補氣首選的「麻香烏魚膘」則以麻油、薑片煸香後加米酒快炒，滑嫩帶豆香、無腥味，每年僅一段時間能品嘗，被許多老饕列為年度必吃。店家也將烏魚子入菜推出「黃金烏魚子炒飯」，粒粒飽吸香氣，成為餐桌主食亮點。

游志豪說，烏魚在台灣飲食文化中象徵豐收與祝福，是許多家庭冬季的味覺記憶。隨烏魚季正式展開，他也邀請民眾把握短暫產季，到布袋品嘗各式烏魚料理，感受冬日限定的「烏金」風味。 「烏魚三寶」烏魚子、烏魚膘與烏魚胗美食料理。圖／游志豪提供 「烏魚三寶」烏魚子、烏魚膘與烏魚胗美食料理。圖／游志豪提供 「烏魚三寶」烏魚子、烏魚膘與烏魚胗美食料理。圖／游志豪提供 「烏魚三寶」烏魚子、烏魚膘與烏魚胗美食料理。圖／游志豪提供 「烏魚三寶」烏魚子、烏魚膘與烏魚胗美食料理。圖／游志豪提供 「烏魚三寶」烏魚子、烏魚膘與烏魚胗美食料理。圖／游志豪提供 「烏魚三寶」烏魚子、烏魚膘與烏魚胗美食料理。圖／游志豪提供

