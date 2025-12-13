冷氣團何時到達台灣？鄭明典：很接近了 很快溫度上反應

入冬首波大陸冷氣團預計今天下半天南下並影響台灣，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出上午8時的地面氣壓和降雨的預測圖，他表示，有2個重點，冷高壓的確沿著青藏高原邊緣往南移動；台灣東北方等壓線向上突起，就是台灣低壓發展。

鄭明典表示，依目前情況，表示冷空氣尚未到達台灣，但是很接近了，很快就會有溫度上的反應。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

