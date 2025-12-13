大學生談「路過抽成」遭拒竟諷老闆沒打狂犬疫苗 Cheap：真是商業鬼才

昨傳出台中一所大學行銷系的學生要在位於2樓的店家辦活動，認為參加活動的人會順便在1樓的炸雞店消費，前去談「合作」要求抽2成營收，遭拒竟上網公審老闆、諷沒打狂犬疫苗，此事件遭炎上後，校方表示學生已向店家道歉。對此，百萬網紅Cheap表示，如果是為了幫老闆行銷，「真的是商業鬼才，受小弟一拜」。

Cheap在臉書發文，有大學生要在2樓店家舉辦派對，認為參加派對的人會經過1樓的炸雞店、這些人有可能會買炸雞，所以去跟老闆談合作，要八二分帳、抽20%。老闆覺得不合理，為何只是路過就要抽成，於是拒絕合作，然後其中一名女學生在Threads上公審老闆，酸人家沒打狂犬疫苗。

「是收保護費吧？」Cheap表示，笑死，真的商業鬼才，空手套白狼還惱羞成怒，人家百貨公司提供場地、冷氣、人流、廁所、水電才抽18至25%，你都沒做、開口20%？ 「比兄弟茶（黑道收保護費）還扯」，發文還強調派了「最有禮貌」的組員去談，「哈哈哈，你們禮貌的定義是不是跟一般人不一樣？」

他說，學生po文指教授認為這是一個能夠同時曝光的好機會，讓他納悶是否為真，竟有教授同意「路過抽兩成」? 哪個教授可以具名嗎？

如果要跟業者談合作，Cheap表示，最好的方法應該是直接跟老闆訂炸雞，送進去當派對的餐點，去談8折或9折，老闆開心賣50份先拿到錢，學生也享折扣，或是憑派對手環折10元、送甜不辣都好。「他們想這招路過抽成，就是想暗槓折扣而已」。

其他網友表示，「從你開始炎上老闆那一刻開始，已經在幫老闆行銷了，同學」、「他們真的有行銷，犧牲學校跟自己，幫老闆行銷」、「的確是成功了呀，只是是負面行銷，反正現在的人最愛負面流量了」、「這一看就很適合加入詐騙集團」、「人家乞丐至少還花費時間成本，這個直接空手套白狼太扯了吧」、「路過抽成？我家在馬路邊，路過的汽車是不是該付點過路費」、「板橋居民也要分潤耶誕城，信義居民也要分潤跨年晚會」、「很有禮貌的勒索還是勒索」、「自焚式行銷這招夠厲害」。

