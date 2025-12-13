偏強冷高壓但台灣冷空氣強度只達冷氣團等級 鄭明典曝關鍵原因

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
高氣壓1060百帕。圖／取自鄭明典臉書
高氣壓1060百帕。圖／取自鄭明典臉書

今年入冬第一波大陸冷氣團即將影響台灣，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，雙中心冷高壓前方的高壓已經分裂並逐間出海消散，後方的高壓中心稍有增強，1060百帕已屬偏強的冷高壓了。不過，現在整個北半球都偏暖，海溫也偏高，所以這次台灣雖然有冷的天氣條件，但是預報上冷空氣的強度只到大陸冷氣團等級。

中央氣象署表示，今天東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大，晚起大陸冷氣團南下，中部以北及東北部氣溫下降；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北、東部、東南部地區、苗栗至嘉義山區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

明天大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷；各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨。

今天清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；今、明兩天基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島有長浪發生的機率。

