入冬最強冷空氣今晚襲台 全台極凍「非常有感」 高山追雪注意保暖安全

今晚起，大陸冷氣團開始南下影響，氣象專家林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」表示，到了晚上，大陸冷氣團開始南下，中部以北及東北部地區氣溫會進一步下降，預估明天至下周一清晨期間，降溫幅度最為顯著，全台各地將會冷的非常有感。

今天白天天氣，他說，仍受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區環境水氣偏多，降雨較為持續，新竹以北、花東地區、恆春半島及苗栗至嘉義山區也有局部短暫陣雨機會；而苗栗以南地區則仍維持為多雲到晴的天氣。

至於氣溫變化，林得恩表示，清晨台灣各地低溫大多16至20度之間，局部地區溫度可能還會再低一些；白天，北部及宜蘭地區高溫約21至22度，整日都是濕濕涼涼的，而中南部及花東地區高溫25至29度。

高山降雪機率，他表示，今晚至明天由於大陸冷氣團發威，加上環境水氣充沛，台灣中部以北及東北部地區3500公尺以上高山，都有零星下雪或結冰的機會；追雪的同時，注意自身保暖安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

商品推薦