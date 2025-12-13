冷氣團即將抵達！ 吳德榮：下午起愈晚愈冷 全台平地挑戰10度以下低溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣愈晚愈冷。聯合報系資料照
東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，華南有中高雲移出、迎風面低層雲堆積，伴隨降水回波，北海岸、大台北東側及東北部有降雨，花蓮沿海有小範圍降雨。

今天下午起冷空氣漸南下，吳德榮表示，氣溫逐漸下降，北台灣愈晚愈冷。北部、東半部雲量增，有局部雨。北部22度降至13度、中部15至29度、南部15至30度、東部14至28度。

明天起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；吳德榮表示，明天至下周二晨，白天陽光下舒適、早晚很冷。明晚、下周一晨及下周二晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強，為首波能降至大陸冷氣團標準的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。

至於3500公尺以上高山降雪機率，吳德榮表示，僅今天下半天短暫處在微量飄雪的臨界條件（水氣、氣溫），是否能順利飄雪尚待觀察，而明天起轉乾，飄雪條件更差。

吳德榮表示，下周二白天起、下周三冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；下周四西半部晴朗，東側水氣增、北海岸、東半部偶有局部短暫降雨的機率；3天都是白天舒適微熱、早晚涼的天氣。下周五有水氣從南海往台灣靠近，其影響程度，各國的模擬差異很大，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

