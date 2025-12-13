入冬首波冷氣團午後南下 最寒冷時刻曝

今年入冬首波大陸冷氣團今天下半天逐漸南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地入夜後氣溫驟降轉冷、伴隨強陣風。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天到下周一受乾冷型冷氣團及輻射冷卻效應雙重影響，是最寒冷時刻，各地低溫下探13至15度，西部平原空曠地區、內陸近山區、丘陵地有機會12度，務必注意接下來的天氣及溫度變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

商品推薦