最新天氣展望 冷氣團影響各地降溫明顯 各地降雨機率增

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期初受大陸冷氣團影響，各地降溫趨勢明顯，隨後氣溫回升，第2周期中後北方冷高壓有南下的可能，各地氣溫下降。

降雨方面，以迎風面的北部及東半部為主，第1周期末至第2周期初受華南雲系影響，環境場水氣較多，各地降雨機率提高，並有局部較大雨勢發生的機會。近期模式第2周預報不確定性較大，隨時留意本署的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

