聽新聞
0:00 / 0:00

大雨特報北部、宜蘭整天濕涼 今晚起冷氣團南下全台大降溫 這時才回暖

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今晚起大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭氣溫會進一步下降。明天至下周一清晨大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷；環境轉乾，各地大多為晴到多雲。示意圖。圖／AI生成
今晚起大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭氣溫會進一步下降。明天至下周一清晨大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷；環境轉乾，各地大多為晴到多雲。示意圖。圖／AI生成

東北季風影響，中央氣象署表示，今天迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續，傍晚之前並有局部大雨發生的機率，新竹以北、花東地區、恆春半島及苗栗至嘉義山區也有局部短暫雨，外出應攜帶雨具備用，苗栗以南為多雲到晴的天氣。

中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨。

氣溫方面，今天清晨各地低溫大多在17至20度間，局部地區溫度稍低一些，白天北部及宜蘭高溫約21度，整日較濕涼，而中南部及花東高溫約25至28度；今晚起大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭氣溫會進一步下降。澎湖陰時多雲，19至22度，金門陰短暫雨，15至21度，馬祖陰天，14至17度。

明天至下周一清晨大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷；環境轉乾，各地大多為晴到多雲，只有在基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，而明天中部以北山區也有零星短暫雨。中部以北、花蘭及金門馬祖低溫11至15度，南部、花東及澎湖14至17度，明天清晨和下周一清晨局部地區由於輻射冷卻影響，溫度會再更低一些；北部及宜蘭高溫只有16至17度，花東及澎湖、金門18至20度，中部22度，南部25度，馬祖14度。

下周一白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大；下周一至下周二各地為晴到多雲，只有在台東地區及恆春半島有零星短暫雨。下周三東北季風稍增強，下周四東北季風影響，各地早晚稍涼；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周五東北季風稍減弱，水氣稍增多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。下周六轉偏東風，水氣仍多，迎風面東半部地區有局部短暫雨，西半部地區多雲，降雨機率稍提高；21日至22日東北季風影響，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

明天基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島有長浪發生的機率。明天中部以北及宜花3500公尺左右或以上高山有結冰或零星降雪機率，留意道路濕滑、注意安全。

恆春 基隆 馬祖

延伸閱讀

冷氣團明晚南下！台南以北、宜花下探12度 高山恐結冰、降雪

首波冷氣團明晚報到 氣象署：冬衣周末派上用場 有1好消息

首波冷氣團要來了「周日至下周一最冷」 北部探10度低溫

首波冷氣團要來了 賈新興曝最冷時間點 下探10度低溫

相關新聞

社會救助法修法草案 維持虛擬所得惹議

「社會救助法」十年未大修，衛福部去年提出版本，仍維持虛擬所得、家戶合計等舊法弊病，且修法進度延宕，至今卡關衛福部，民間團...

民團控「斷崖式」福利 籲漸進脫貧

依現行「社會救助法」規定，低收、中低收入戶民眾，雖有就業初期最長四年薪資免計收入規定，但一旦收入超過各縣市最低生活費，福...

冷氣團即將抵達！ 吳德榮：下午起愈晚愈冷 全台平地挑戰10度以下低溫

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨。

大雨特報北部、宜蘭整天濕涼 今晚起冷氣團南下全台大降溫 這時才回暖

東北季風影響，中央氣象署表示，今天迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續，傍晚之前並有局部大雨發生的機率，新竹...

台鐵汐科站增設出口 能翻轉最恐怖車站負評？

台鐵汐科站的人潮擠在狹窄傾斜月台，列車急駛而過險象環生；夏天難耐酷暑，冬季須忍受淒風苦雨，被形容是「全台最恐怖車站」。為...

未來捷運站緊臨台鐵汐科站 學者支持雙鐵水平轉乘

新北汐東捷運汐科站緊臨台鐵汐科站，目前規畫雙鐵旅客在「地面層」轉乘，民代主張不應讓旅客上上下下，雙鐵月台直接串聯才符合民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。