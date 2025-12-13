大雨特報北部、宜蘭整天濕涼 今晚起冷氣團南下全台大降溫 這時才回暖

東北季風影響，中央氣象署表示，今天迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續，傍晚之前並有局部大雨發生的機率，新竹以北、花東地區、恆春半島及苗栗至嘉義山區也有局部短暫雨，外出應攜帶雨具備用，苗栗以南為多雲到晴的天氣。

中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨。

氣溫方面，今天清晨各地低溫大多在17至20度間，局部地區溫度稍低一些，白天北部及宜蘭高溫約21度，整日較濕涼，而中南部及花東高溫約25至28度；今晚起大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭氣溫會進一步下降。澎湖陰時多雲，19至22度，金門陰短暫雨，15至21度，馬祖陰天，14至17度。

明天至下周一清晨大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷；環境轉乾，各地大多為晴到多雲，只有在基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，而明天中部以北山區也有零星短暫雨。中部以北、花蘭及金門馬祖低溫11至15度，南部、花東及澎湖14至17度，明天清晨和下周一清晨局部地區由於輻射冷卻影響，溫度會再更低一些；北部及宜蘭高溫只有16至17度，花東及澎湖、金門18至20度，中部22度，南部25度，馬祖14度。

下周一白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大；下周一至下周二各地為晴到多雲，只有在台東地區及恆春半島有零星短暫雨。下周三東北季風稍增強，下周四東北季風影響，各地早晚稍涼；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周五東北季風稍減弱，水氣稍增多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。下周六轉偏東風，水氣仍多，迎風面東半部地區有局部短暫雨，西半部地區多雲，降雨機率稍提高；21日至22日東北季風影響，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

明天基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島有長浪發生的機率。明天中部以北及宜花3500公尺左右或以上高山有結冰或零星降雪機率，留意道路濕滑、注意安全。

商品推薦