健保數位服務太神啦！一指搞定免排隊 桃竹苗13公所獲表揚

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
健保快易通App內的健保櫃檯有各項實用功能。圖／取自健保快易通App
健保快易通App內的健保櫃檯有各項實用功能。圖／取自健保快易通App

中央健康保險署北區業務組昨表揚「健保專業e進化」績優公所，包括桃園市、新竹縣市及苗栗縣等13家推廣數位服務超讚的公所，讓民眾先下載「健保快易通APP」，無論加保、換卡或繳費就像網購般，在哪都能輕鬆辦，健保服務真貼心。

過去辦理健保業務，總得要本人親自跑趟區公所、抽號碼牌等候，真的耗時又費力，如今可不一樣了！健保署北區業務組積極與桃竹苗地區47家公所攜手合作，將最貼近民眾的公所服務據點，變身為「數位服務推廣大使」。

北區業務組長張温温開心地說，公所夥伴們真的太給力了！大家一起透過社群平台和各種活動，教導民眾用手機完成健保卡補換發、投保異動、保費繳納等，讓民眾免出門、免臨櫃，隨時隨地皆可掌握個人自己的健保資訊。

「原來加（健）保這麼簡單！就像上網買東西，滑滑手機全部OK」李小姐說，打開手機下載健保快易通APP，點選「健保櫃檯」功能，短短幾分鐘就完成加保，還能即時查紀錄；民眾張先生也分享，以前想查健保繳費紀錄要跑好幾趟，現在手機點開資料一清二楚，真方便。

今年適逢健保開辦30週年，北區業務組特別選定1212公開表揚第一組的桃園市中壢、桃園、平鎮、龍潭區及新竹市東區5家公所；第二組的桃園市八德、大溪及大園區3家公所；第三組的新竹縣新豐鄉公所、桃園市新屋區公所及新竹縣關西鎮公所；第四組的新竹縣尖石鄉公所及苗栗縣造橋鄉公所共13家績優公所，同時感謝服務逾25年的公所資深人員，持續秉持專業精神、推動健保精進與創新服務。

北區業務組表示，健保未來將持續結合在地資源和各種好用的數位工具，目標就是打造「更快速、更便利、更貼心」的服務，讓每位民眾都為健保的用心豎起大拇指。

「健保專業e進化」今年度評比活動，桃竹苗地區績優公所名單昨公布並表揚。圖／中央健康保險署北區業務組提供
「健保專業e進化」今年度評比活動，桃竹苗地區績優公所名單昨公布並表揚。圖／中央健康保險署北區業務組提供
健保署北區業務組長張温温（前排中）與受獎單位合影。圖／中央健康保險署北區業務組提供
健保署北區業務組長張温温（前排中）與受獎單位合影。圖／中央健康保險署北區業務組提供

