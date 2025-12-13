聽新聞
聯合報／ 本報訊

家庭照顧者培訓班

主講：國泰醫院物理治療師、藥師、營養師、居家護理師

時間：12月17日（三）上午9時至下午4時30分

地點：國泰醫院第一分館B2多功能教室一（台北市仁愛路四段280號）

洽詢：02-27082121轉3956或3935

肺癌篩檢與治療新進展 破解療程中的營養迷思

主講：台大癌醫腫瘤外科醫師莊仁豪、台北市社區營養推廣中心營養師李佳蕙

時間：12月19日（五）下午1時15分至3時45分

地點：台大癌醫中心醫院五樓國際會議廳（台北市基隆路三段155巷57號）

洽詢：02-2322-0322轉237092、237093

