癌友職場 不夠友善

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

隨治療進展，癌症病友康復可能性提高，須回歸工作職位與正常生活。癌症希望基金會昨公布「二○二五癌友就業現況調查」，逾七成五癌症病人持續工作，但反映職場不友善、勞資溝通有困境，盼政府訂定「罹癌勞工職場溝通協調指引」，並將癌友支持制度納入企業SDGs指南，癌友友善納入健康職場自主評核與獎項。

癌症希望基金會調查發現，百分之七十五點七癌友罹癌後仍繼續就業，百分之六十點二從事正職工作，而多達百分九十八的病友需要企業提供休假、薪資與保險等友善制度，卻僅有百分之四十八企業提供。另，有百分之九十二癌友需要彈性工時、居家辦公等工作重新安排，卻只有百分之四十七企業提供這類調整措施。

癌症希望基金會倡議部主任蔡士敏說，勞動部應訂定「罹癌勞工職場溝通協調指引」內容應涵蓋實際案例、勞資溝通、身體狀況評估、各癌別副作用等，幫助雇主及勞工。另大型企業SDGs指南中，應加入癌友友善措施，並藉健康職場評核獎項，鼓勵企業提供癌症病人友善溝通措施。

政治大學勞工所教授劉梅君說，台灣的罹癌人數正在增加，同時面臨勞動力短缺，企業須重視癌友友善環境，且許多職業從業人員因暴露在致癌因子中導致罹癌，即使職場環境中沒有明顯致癌因子，但我國受僱者普遍於職場上，處於高壓、高工作負荷情況，導致心理狀態不佳，罹癌風險大幅增加。

立委王正旭說，癌症及早發現、妥善治療，五年存活率可達八成以上，癌症醫療技術進步，加上我國推動公費癌症篩檢，罹癌病友存活率會愈來愈高，政府需協助癌友回歸生活與職場。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉說，將研議是否訂定癌友職場溝通指引；勞動部職安署副署長李文進說，將研議把罹癌勞工權益保障，納入企業SDGs指引。

癌症 職場

