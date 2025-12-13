聽新聞
0:00 / 0:00

明年1、2月 新冠疫苗免費打

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

衛福部疾管署今年才宣布自九月底起「全民免費接種新冠疫苗時代」結束，新冠疫苗採購數量減至三百萬劑。自十月起，僅提供高風險對象採公費施打，截至昨為止，仍有一三四點四萬劑。疾管署宣布，明年元旦起至二月廿八日，年齡只要滿六個月以上，統統都可以免費接種。

疾管署發言人林明誠表示，國內新冠疫情雖處於低點波動，但預估明年五月會有一波流行，考量即將迎來農曆春節以及多個連續假期，民眾往來或出國頻率增加，加上施打新冠疫苗後，約需滿兩周才會產生抗體。

因此，在目前公費新冠疫苗庫存充足的前提下，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）本月九日決議擴大新冠疫苗公費對象，自明年元旦起至二月廿八日，提供給六個月大以上民眾施打；六個月以上至十一歲兒童僅可接種莫德納疫苗LP.8.1、滿十二歲以上可選擇莫德納疫苗LP.8.1或Novavax JN.1任一品牌接種。

林明誠表示，新冠肺炎的主流變異株為NB.1.8.1及XFG，無論是莫德納或是Novavax都具有保護作用，效價可維持至少半年。目前仍處呼吸道疾病流行季節，且國內外新冠疫情未間斷，請民眾盡早前往全台二七○○合約院所接種，減少感染及相關併發症發生風險。

新冠疫苗目前施打狀況，六十五歲以上接種人次約九十三點三萬人、五十至六十四歲接種人次約四十點八萬，兩階段公費對象施打的人次都比去年同期高。

新冠疫苗

延伸閱讀

限時2個月 新冠疫苗擴大「全民接種」 明年元旦上路 防春節傳播風險

國內傳本土感染「球黴菌」首例 疾管署：50歲多男從事這職業容易感染

不跟進美國調整！台灣B肝疫苗仍採全面接種 疾管署：盛行率背景不同

台大外籍生罹結核病為個案非群聚 匡逾900人寒假前加速完成篩檢

相關新聞

台鐵汐科站增設出口 能翻轉最恐怖車站負評？

台鐵汐科站的人潮擠在狹窄傾斜月台，列車急駛而過險象環生；夏天難耐酷暑，冬季須忍受淒風苦雨，被形容是「全台最恐怖車站」。為...

科普好健康／微菌叢移植 以菌治菌

一位罹患卵巢癌、正接受化療的患者，因反覆困難梭菌感染，腹瀉超過一個月。她無法進食、體力日漸衰弱，化療被迫中斷。出乎意料地...

未來捷運站緊臨台鐵汐科站 學者支持雙鐵水平轉乘

新北汐東捷運汐科站緊臨台鐵汐科站，目前規畫雙鐵旅客在「地面層」轉乘，民代主張不應讓旅客上上下下，雙鐵月台直接串聯才符合民...

癌友職場 不夠友善

隨治療進展，癌症病友康復可能性提高，須回歸工作職位與正常生活。癌症希望基金會昨公布「二○二五癌友就業現況調查」，逾七成五...

民團控「斷崖式」福利 籲漸進脫貧

依現行「社會救助法」規定，低收、中低收入戶民眾，雖有就業初期最長四年薪資免計收入規定，但一旦收入超過各縣市最低生活費，福...

社救法修法草案 維持虛擬所得惹議

「社會救助法」十年未大修，衛福部去年提出版本，仍維持虛擬所得、家戶合計等舊法弊病，且修法進度延宕，至今卡關衛福部，民間團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。