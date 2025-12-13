明年1、2月 新冠疫苗免費打

衛福部疾管署今年才宣布自九月底起「全民免費接種新冠疫苗時代」結束，新冠疫苗採購數量減至三百萬劑。自十月起，僅提供高風險對象採公費施打，截至昨為止，仍有一三四點四萬劑。疾管署宣布，明年元旦起至二月廿八日，年齡只要滿六個月以上，統統都可以免費接種。

疾管署發言人林明誠表示，國內新冠疫情雖處於低點波動，但預估明年五月會有一波流行，考量即將迎來農曆春節以及多個連續假期，民眾往來或出國頻率增加，加上施打新冠疫苗後，約需滿兩周才會產生抗體。

因此，在目前公費新冠疫苗庫存充足的前提下，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）本月九日決議擴大新冠疫苗公費對象，自明年元旦起至二月廿八日，提供給六個月大以上民眾施打；六個月以上至十一歲兒童僅可接種莫德納疫苗LP.8.1、滿十二歲以上可選擇莫德納疫苗LP.8.1或Novavax JN.1任一品牌接種。

林明誠表示，新冠肺炎的主流變異株為NB.1.8.1及XFG，無論是莫德納或是Novavax都具有保護作用，效價可維持至少半年。目前仍處呼吸道疾病流行季節，且國內外新冠疫情未間斷，請民眾盡早前往全台二七○○合約院所接種，減少感染及相關併發症發生風險。

新冠疫苗目前施打狀況，六十五歲以上接種人次約九十三點三萬人、五十至六十四歲接種人次約四十點八萬，兩階段公費對象施打的人次都比去年同期高。

商品推薦