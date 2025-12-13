聽新聞
民團控「斷崖式」福利 籲漸進脫貧

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

依現行「社會救助法」規定，低收、中低收入戶民眾，雖有就業初期最長四年薪資免計收入規定，但一旦收入超過各縣市最低生活費，福利津貼及醫療、住宅等補助全失。民團控訴，現行機制屬「斷崖式福利」，導致貧窮民眾不敢脫貧掉進「貧窮陷阱」，弱勢兒少為此走上打黑工、販毒之路。

台北市康復之友協會轄下興隆會所，提供精障者社區支持服務，服務的對象多為貧窮者。興隆會所專員林建宇說，一位會所會員小川（化名），本身是精障者也是低收入戶，曾找到保全工作，沒多久卻離職，改至工地「打黑工」，目的是維持收入低於社救法脫貧額度，保有福利資源。林建宇批評，這是制度導致的「貧窮陷阱」。

低收入戶、中低收入戶身分，除與福利津貼有關，也與各項社福措施「綁約」。林建宇表示，具福利身分民眾，享醫療費用全免、子女教育經費補助、居住扶助措施等，貧窮情況愈嚴重，民眾獲得的福利資源愈多，一旦工作取得收入、超過法定門檻，將導致支持系統全失，「預期努力脫貧會導致收入變低，讓選擇福利身分成為理性選擇」。

兒少服務團體「微光盒子」團長蕭羣諭表示，他服務的兒少中，有的努力工作賺錢，反而被父母打罵，擔心收入增加害家庭低收失去低收資格，讓「貧窮世襲」窘境不斷複製，最終孩子為了經濟因素，只能打黑工，或走上詐騙、販毒之路，資產累積快，且不會導致家庭失去福利身分。

社救助法修法聯盟所提「社救法二點○版草案」，增設脫貧及自立專章，設「福利緩衝期」，給貧窮者一段時間累積「風險儲備金」，金額足以支應共同生活家庭成員一年生活成本，或家戶平均每人每月收入金額，達當年度最低生活費二倍時，才終止福利緩衝期，解除相關福利措施；另設「福利遞減期」，前述緩衝期結束二年內，保留低收入、中低收入戶資格。

林建宇說，為解決「貧窮陷阱」，盼「社救法」修法時，可改變過去一次性取消津貼及福利，改為津貼遞減，如多賺一千、少補二百等作法，並由社工評估，保留醫療、居住等部分福利資源，可讓貧窮者更有動力脫貧。

