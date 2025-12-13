聽新聞
南科嘉義園區 二期環評卡關

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導

台積電正在南部科學園區嘉義園區興建CoWoS先進封裝廠，考量產業群聚效益與用地需求，南科管理局擇定嘉義園區周邊擴充基地，提出二期開發計畫，昨進行環評初審，不過多名環評委員認為，本案缺乏生態保育與棲地維護的具體對策，開發單位應評估第一、二期開發的加乘與累積影響，最後要求補正後再審。

開發單位表示，截至今年四月底，嘉義園區基地已無完整大街廓產業用地可供產業進駐，為此規畫在嘉義科學園區周邊、嘉義縣太保市台糖土地，設置二期基地，基地面積約八十九點五八公頃。

會中多名環評委員關注土方挖填與堆置問題，指出開發單位尚未清楚說明土方暫置規畫區域、堆置量體與運輸規畫，憂心大量土方堆置於園區內，恐對空氣品質造成影響。另有環委質疑廢棄物處理量能，直指開發單位的書面回覆「簡單得令人無法放心」。亦有環委要求提出替代方案，但開發單位僅以「零方案」回應。

此外，部分環委認為，開發單位應在環境監測計畫中，提出保育類生物的影響減輕與因應措施，尤其針對環頸雉、燕鴴等物種。林業及自然保育署代表亦多次發言，憂心開發行為將危及區域內豐富的物種生態，建議除設置涵洞供動物通行外，亦應增設自動相機進行族群監測，並強化路殺調查與園區車速管制。

經環評委員討論後，決議要求開發單位補充並強化水資源管理與廢水處理規畫，並提出具體的生態保育與棲地維護措施，同時重新檢核交通衝擊評估、施工及營運期間的聯外交通管理計畫等，明年三月卅一日前送交專案小組再審。

