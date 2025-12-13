未來捷運站緊臨台鐵汐科站 學者支持雙鐵水平轉乘

新北汐東捷運汐科站緊臨台鐵汐科站，目前規畫雙鐵旅客在「地面層」轉乘，民代主張不應讓旅客上上下下，雙鐵月台直接串聯才符合民眾期待。學者也支持雙鐵「水平」直接轉乘，需要克服問題，但值得去做。

新北市捷運工程局表示，汐東線工程3月開工，全線預計2032年完工，會將動線納入考量。目前規畫地面層配合台鐵汐科站中站出入口位置，調整捷運汐科站電梯、電扶梯位置，便利轉乘。

立委廖先翔表示，雙鐵汐科站若從地面層轉乘，乘客須先從月台「下樓」，再搭電梯、手扶梯或走樓梯上月台。兩站月台距離近，應設通道串接，才符合使用者期待。

但台鐵擔心北上月台北出口較窄，如果又加設1個出口通往汐東線，可能造成動線擁擠，憂心人流安全，後續持續與新北市府討論解決方案。

鐵道局指出，相關單位10月曾會勘，討論雙鐵連通道整合事宜，結論是由新北捷運局分析連通動線對台鐵轉乘動線及人流交織的影響，作為後續設計調整與分流規畫參考。

台北市立大學前瞻運輸研究中心主任張學孔表示，台鐵和捷運整合有助提升整體公共運輸運量，節能減碳，政府及營運公司都應盡力完成。例如高雄捷運原本規畫要出站、進高鐵站、下月台搭高鐵，交通部後來接受建議，讓高雄捷運旅客可直接通往高鐵月台，並透過票證系統實現無縫換乘。

商品推薦