台鐵汐科站增設出口 能翻轉最恐怖車站負評？

台鐵汐科站的人潮擠在狹窄傾斜月台，列車急駛而過險象環生；夏天難耐酷暑，冬季須忍受淒風苦雨，被形容是「全台最恐怖車站」。為翻轉惡名，台鐵施工增設「中站出口」分散人流，尚未完成；地方要求施做串接2座月台的頂棚蔽雨救急。鐵道局表示，月台上方設有帶電設備，須審慎評估。

台鐵20多年前推動「捷運化」工程，在汐止、南港間增設「簡易通勤站」汐科，受路廊限制採狹長型設計，月台長達300公尺，乘客站後，還要走約5分鐘才能抵達最近上車點。

汐科站周邊發展快速，近5年每天上下車平均逾2萬人次，尖峰時間出入人次去年已禍居全台第14，車站難以負荷，負評不斷。許多乘客抱怨月台採傾斜式設計，行李箱等會往鐵軌滑落，月台狹窄約僅能容納2到4人併行，許多列車行經僅鳴笛未減速常嚇到人；靠近北市一端出入樓梯既小又陡，常有人踩空，拖著行李攀爬更困難，極不便民。

鐵道局受台鐵委託代辦增設中站出口改善工程，預計明年10月底前完工啟用，但葉姓乘客說，中站出口只對中段乘客有幫助，兩端的乘客不可能為了搭電梯專程繞過去；汐科站應縮減月台長度、擴大月台寬度，兩端長廊和樓梯改成手扶梯才有幫助。

立委廖先翔觀察，汐科站月台旁缺乏遮風擋雨設施，秋冬吹東北季風，雨下得稍大，月台候車民眾撐傘也是一身濕，相當狼狽。

廖先翔觀察1、2月台的頂棚上方結構很接近卻沒有封閉，將會勘與台鐵討論解決方法。

台鐵表示，未來汐東捷運汐科站會緊臨台鐵月台平行建置，等站體完成，應有助解決台鐵月台潑雨問題。目前系統採「架空線供電」，月台上方有帶電設備，須維持一定安全距離及維修空間，雨棚高度、延伸及封閉程度，均須符合安全規範，增設雨棚要審慎評估。

鐵道局說，月台全面加蓋除須考量供電安全，涉及現有雨棚載重、結構安全，若拆除重建，工程規模與經費龐大，目前的改善工程剩餘經費不足以支應。鐵道局將協助台鐵通盤評估車站營運、安全等面向。

