醫病之間／求職壓力大又愛熬夜 社會新鮮人耳中風

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
中國醫藥大學新竹附醫胸腔暨重症科醫師鄭博斌指出，耳中風可安排高壓氧治療，狀況改善並重拾聽力。記者郭政芬／攝影
中國醫藥大學新竹附醫胸腔暨重症科醫師鄭博斌指出，耳中風可安排高壓氧治療，狀況改善並重拾聽力。記者郭政芬／攝影

新竹1名大學剛畢業的社會新鮮人疑找工作壓力大，加上長期熬夜看手機，某天上午醒來發現有一側耳朵突然聽不到，就醫診斷是俗稱「耳中風」的急性突發性耳聾，著實嚇得不輕，所幸經藥物及高壓氧治療，情況已明顯改善。

中國醫藥大學新竹附醫胸腔暨重症科醫師鄭博斌指出，突發性耳聾可能與病毒感染、微血管阻塞、自體免疫疾病、神經腫瘤、藥物、甚至長期熬夜壓力大有關，但目前有八成病患找不出確切因，所以此病症正確名稱為「不明原因之突發性感音神經性聽損」。

耳中風的預防方法主要是降低風險因子，例如避免長時間暴露在高噪音環境，保持良好生活習慣，充足睡眠、均衡飲食、規律運動和壓力管理，避免熬夜，「三高（高血壓、高血脂、高血糖）」和吸菸等高風險族群則要特別注意，最好能定期檢查。

鄭博斌表示，急性突發性耳聾一般定義為3天內、至少連續3個相鄰測試音頻、各有超過30分貝的感音神經性聽閾值受損，一旦察覺到有急性突發性耳聾症狀，應快就醫。

治療方法除了藥物，也能藉由高壓氧改善。臨床上，呼吸高於1.4個大氣壓力(1.4 ATA)的純氧，能增加全身組織含氧量，改善內耳缺氧狀況，也可以降低血液黏稠度，增進血液在微血管的灌流以及增進組織修復能力。

壓力 熬夜 中風 生活習慣 睡眠 腫瘤

