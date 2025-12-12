快訊

中籤率高達7%！這檔公開申購 抽中現賺逾1.5萬元

獨缺韓國瑜！賴總統邀三院國政茶敘 政院、考試院長應允出席

台灣生育率接近歷史新低 馬斯克也轉發回應「人口數加速崩跌」

廚餘運輸車裝GPS 畜產會擬15日起受理申請補助

中央社／ 台北12日電

非洲豬瘟中央災害應變中心今天指出，116年廚餘養豬全面轉型，廚餘養豬場蒸煮監控設備安裝進度尚符預期，中央畜產會預計15日起受理廚餘養豬場申請廚餘運輸車加裝GPS補助。

非洲豬瘟中央災害應變中心召開會議，由指揮官、農業部長陳駿季主持，討論包含廚餘養豬落日期限規劃及應變中心啟動「查核、AIoT監控、轉型補助與黑豬產業輔導」等執行情形。

行政院拍板116年起全面禁止廚餘養豬，應變中心表示，將加強廚餘養豬場查核與違規查處，根據統計，從10月22日禁止廚餘養豬至昨天止，查獲養豬場違規運入廚餘共16件，其中9件已由所在地政府依違反動物傳染病防治條例、飼料管理法規定裁處，其餘7件正執行調查中。

應變中心表示，針對違規豬場除了進行裁罰，場內豬隻移動管制15天，經採樣檢測非洲豬瘟為陰性且健康情形良好，才可解除管制。

應變中心也說，防堵轉型期間出現防疫破口，115年起將針對目前全國416場廚餘養豬場進行稽查，查核重點包括「未依規定落實高溫蒸煮（未達90度、1小時）」、「未經核准逕行收受家戶廚餘」及「廚餘清運車輛未依規定裝置GPS」等，違規將依法裁處。

為強化風險控管，環境部表示，目前檢核再利用豬場場內蒸煮設備熱感應監控設備安裝進度尚符預期，對於還未安裝或訊號異常場域，也將列為優先現地查核對象，而針對廚餘運輸車輛加裝GPS補助，中央畜產會下週將開始受理廚餘養豬場申請補助。

應變中心並表示，已全面啟動轉型輔導機制，明年1月31日前向縣市政府提出轉型申請者，轉型飼料補助每頭新台幣3600元，但之後才提出轉型意願者，轉型飼料補助減半至每頭1800元，而餵飼設備補助，則依不同飼養規模每場補助30萬至300萬元。

另外，政府也將提供提升畜禽產業經營貸款、青壯年農民從貸款等專案農貸貸款利息補助，以協助農民改善飼料儲存桶及管線設施，確保轉型期間飼養管理穩定性。

養豬場 廚餘 非洲豬瘟 畜產會 農業部

延伸閱讀

每天200公斤廚餘危機 中山工商推新生活運動重塑惜食文化

彰化學校午餐廚餘回收亂象橫生 教師憂湯汁流入排水溝成「臭學校」

校園廚餘送清潔隊竟要老師押車 學校怨災難「下午課沒辦法上」

新北配合禁廚餘養豬 115年收運家戶廚餘不再分生熟

相關新聞

騷擾多名醫生…台大醫院婦產部狼醫遭彈劾 移送懲戒法院審理

台大醫院婦產部日前爆狼醫事件，監察院今天指出，國立台灣大學前教授陳思原於兼任附設醫院婦產部主任期間，言語及肢體性騷擾多名...

曾瀕臨熄燈 員榮醫療體系入選「健康臺灣深耕計畫」標竿分享醫院

彰化縣員榮醫療體系入選為今年全國唯二「健康臺灣深耕計畫」標竿分享醫院，來自全台80多名醫界代表組團參訪，由員榮醫療體系總...

冷氣團明晚南下！台南以北、宜花下探12度 高山恐結冰、降雪

氣象署今天表示，明晚起大陸冷氣團南下，14日至15日清晨台南以北、宜蘭及花蓮低溫約12到15度；明晚到14日，中部以北、...

福利窄門無解…衛福部再提社救法草案 立委批修法幅度小「不如不修」

我國「社會救助法」明訂低收、中低收入戶資格，及相應扶助措施。該法10年未大修，衛福部去年提出版本，仍維持虛擬所得、家戶合...

社救法「貧窮陷阱」逼兒少走上販毒之路 社救盟提階段式脫貧

台北市康復之友協會轄下興隆會所，提供精障者社區支持服務，因服務對象多為貧窮者，精障者與會所成員參與社會救助法修法聯盟。立...

「2025人權之夜」三總汀州院區院長謝嘉娟鼎力支持 中華人權協會致謝

每年12月10日為國際人權日，中華人權協會特別選在當日舉辦「2025年國家人權貢獻暨服務獎」頒獎典禮，表彰醫療、法治、社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。