科普好健康／微菌叢移植 以菌治菌

一位罹患卵巢癌、正接受化療的患者，因反覆困難梭菌感染，腹瀉超過一個月。她無法進食、體力日漸衰弱，化療被迫中斷。出乎意料地，改變命運的契機來自一位健康捐贈者的腸道好菌。醫師將這些益菌製成菌液，透過「微菌叢移植（FMT）」注入她的腸道中。奇蹟發生了─腹瀉停止、食欲恢復、體力漸漸回升，她重新能進食、抗癌治療，腫瘤穩定控制，最終平安回到家人身邊。

糞便移植 開啟FMT研究

人類與細菌的關係，正經歷思維翻轉。過去百年，醫學重點是「殺菌」，如今則轉向「養菌」。早在東晉，《肘後備急方》便記載「黃龍湯」治療腹瀉；1958年，美國醫師首次以糞便移植治癒困難梭菌感染；2013年，荷蘭臨床試驗更以嚴謹數據證實療效，開啟現代FMT的研究熱潮。

2019年，林口長庚醫院成立微菌治療中心，迄今已完成340例FMT。FMT的核心精神是「以菌治菌」，並非依靠單株益生菌，而是重建整個腸道生態系。菌液製程極為嚴謹，捐贈者必須年輕健康，並通過超過60項病原檢驗；合格樣本隨即經純化濃縮、低溫保存，再透過不同方式植入體內。

腸道好菌 降低慢性發炎

最常見是透過大腸鏡直接將菌液注入結腸，單次即可治癒超過九成復發性困難梭菌感染；對於需要長期維持療效或不適合接受內視鏡的患者，則可選擇口服凍晶腸溶膠囊，讓活性菌群穿越胃酸屏障抵達腸道，猶如定期為森林澆水施肥，簡便又安全。

FMT的應用，早已超越腸道感染的範疇，展現出橫跨多領域的醫學潛力。在發炎性腸道疾病（IBD）中，FMT能幫助降低慢性發炎與住院風險，改善病友的長期生活品質。在骨髓移植後的急性腸道移植物抗宿主病（GVHD），對於傳統治療無效的患者，國際研究也證實FMT具有明顯療效，甚至能在關鍵時刻挽救生命。

更令人驚喜的是，FMT的效益正延伸至「腸腦軸」的研究領域。自閉症兒童在接受FMT後，語言與社交互動能力顯著提升；在巴金森氏症、癲癇，甚至新冠後遺症的失眠，都有潛在的改善效果。近年有研究顯示，部分對免疫治療無反應的黑色素細胞癌患者，在接受FMT後竟出現腫瘤縮小，開啟了「腸道菌可調控癌症治療反應」的新篇章。

不再腹瀉 病患重拾笑容

一名潰瘍性結腸炎患者，也因反覆困難梭菌感染，即使歷經多種生物製劑治療仍持續嚴重腹瀉，常伴隨裡急後重與強烈的排便緊迫感，生活幾乎全面停擺，接受FMT後，他終於恢復正常作息，甚至重拾潛水的興趣。另一位澎湖患者，因長期使用抗生素治療慢性鼻竇炎，導致多年來反覆困難梭菌感染，長年腹瀉不斷，身心俱疲，兩年前接受FMT後至今，病情未復發。

微菌叢治療的目的，不只是救回一命，更要讓人活得有尊嚴、有笑容。對許多被疾病壓得透不過氣的人來說，FMT不僅是一種治療，更是一盞照亮前路的希望之燈。

微菌醫學 仍待法規鬆綁

目前台灣依《特管辦法》僅核准FMT用於難治型及復發性困難梭菌感染，但林口長庚團隊持續推進臨床研究，積極蒐集數據，爭取將更多疾病納入合法適應症。若未來法規鬆綁，「微菌醫學」有望成為對抗腸胃疾病、代謝症候群、免疫失調、精神疾病乃至癌症的新利器。

人們常說「人如其食」，也就是飲食決定健康；但在微菌醫學時代，更貼切的說法是「人如其菌」，也就是你體內的好菌吃什麼，將深刻影響你的健康狀態，甚至決定你會成為什麼樣的人。

