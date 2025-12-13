愛肝達人站／「不參加我的公祭！」怎麼回事？

某日傍晚，手機「叮」一聲跳出簡訊：「X醫師公祭我不參加了！」

我一看心頭一緊：X就是我啊！我還活跳跳，怎突然要辦公祭，還有人搶先宣布「我不來」？

我摸摸脈搏、還在跳，深吸了一口氣，確認還在呼吸，確定人還安在。「人明明還好好的，有人就要幫我辦公祭？！」難道有什麼誤會或血海深仇？

我忍住疑惑，趕緊回訊：「到底發生什麼事？」

過沒多久又一封：「X醫師，公祭，我不去了！」

原來只是少了一個逗點。她原本要去參加親友的公祭，臨時不想去了，害我心驚肉跳，靈堂遺照典禮瞬間在腦中輪播。

逗點一掉，活人瞬間變往生者，我從門診醫師變成她「決定不來」的公祭主角。

別小看這個符號。語文裡少一個逗點，意思天差地遠；人體裡少一個「標點符號」，後果更嚴重。

我們的DNA由四種核苷酸組成，每三個核苷酸是一組密碼，指揮細胞製造蛋白質。

若複製時多一個或少一個，就像打文章時少打一字，從錯位開始，整句全亂掉。

醫學上叫「移碼突變」，蛋白質形狀錯、功能壞，身體也跟著出問題。

許多疾病就是這樣來的。像地中海型貧血，基因少了一小段，紅血球變小、血紅素低，病人臉色蒼白、容易疲倦；又如乳癌病人，修補DNA的抑癌基因BRCA或p53若少一個密碼，原本勤快的「基因警察」下班不巡邏，壞細胞就乘機開派對，最後變成癌症。

人體雖有「校稿系統」，會自動修補錯誤，但再好的編輯也難免有漏網之魚。

所以一個小小逗點，提醒我們兩件事：第一，傳簡訊前多看一眼，別讓朋友莫名其妙被你「辦公祭」；第二，身體也是如此，別等到真的要公祭才想到體檢。定期抽血檢查、驗肝功能及腫瘤標記，必要時安排影像檢查，就是幫自己的DNA多看幾眼逗點。

下次若收到朋友簡訊：「X醫師的公祭我不參加了！」先別急著準備花圈，多半只是少一個逗點；趁還來得及，加上「及早檢查」的逗點，好好照顧身體，就可以長命百歲，即使有一天真的要公祭了，也沒有幾個比你老的朋友可參加了，那你就是真的人生的勝利組了。

