健康你我他／醫美仍不敵歲月 逆齡靠內在保養

愛美是女人的天性，很早就處於容貌焦慮的我，已在年過30即接觸各式醫美微整，小至肉毒桿菌素處理動態紋、音波拉提，大至眼袋、夫妻宮凹陷手術等，平日早晚各式的保濕、抗皺美容保養品塗塗抹抹的更是常規操作，但隨著年齡增長，肌膚狀態仍不敵地心引力，花在醫美、臉部保養品的金額愈高，效果卻維持不長久。

前一陣子和友人聚會，突然問我怎麼近來變得年輕漂亮又有自信，當下僅以為是普通寒暄，但沒想到某日我與小十歲的助理出差時，廠商得知我的芳齡後非常吃驚，更以為同行的助理歲數大於我，頻頻詢問我是如何保養，並且做到逆生長，竟然愈活愈年輕。

其實，內在保養是現階段最直接的效果。

我每日食用膠原蛋白、飲食均衡清淡，且多吃Q10食物如花椰菜、鮭魚、雞蛋等，少吃精緻澱粉、含糖飲料、零食等，女性經期過後食補，每周三次超慢跑維持活動力，更重要的是保持愉快心情及童心未泯的心態，正所謂「相由心生」、「心態不老人不老」的道理。

「自然老化」這個現象，我仍在適應中，希望能藉由「延緩老化」的方式與其和平共處，但最終還是要學會自律，逆齡其實很簡單。

