午宴突抽搐…駐印度副代表謝柏輝驟逝享年52歲 當地警方調查中

主動提議茶敘…賴總統邀三院茶會「韓國瑜不克出席」 府：意外與不解

曾瀕臨熄燈 員榮醫療體系入選「健康臺灣深耕計畫」標竿分享醫院

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員榮醫療體系入選衛福部「健康臺灣深耕計畫」標竿分享醫院，全台80多名醫界人士今參訪。圖／員榮醫療體系提供
彰化縣員榮醫療體系入選為今年全國唯二「健康臺灣深耕計畫」標竿分享醫院，來自全台80多名醫界代表組團參訪，由員榮醫療體系總院長張克士簡報，獲隨行衛福部官員稱讚員榮雖是地區醫院，推動數位醫療成果值得各醫院作為數位轉型的學習模範。

台大、成大、高醫大等醫學中心及區域、地區醫院等醫界人士到員榮醫療體系，參觀胃食道逆流中心、傷口治療及高壓氧中心、關節保留再生治療及超音波導引神經修復與疼痛控制等特色科別，和最近5年內得到的16項SNQ國家品質標章認證醫療項目。

張克士細數員榮曾負債5億、瀕臨熄燈，到現在成為南彰化急重症醫療重鎮，近年從美國引進AI輔助電腦斷層輔助肺癌判讀，逐步建構從A到G的智慧醫療布局，導入AI、AR、區塊鏈、雲端、大數據與5G等科技運用，打造員榮醫療體系為智慧化醫院。

衛福部官員肯定員榮醫療體系的用心，並表示，員榮雖地區醫院，但從A到G數位發展、引入智慧科技的前瞻作為值得學習，希望全台各醫院因應高齡化與未來醫療需求所推動的5年489億元旗艦計畫，完成數位轉型造福國人。

