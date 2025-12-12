騷擾多名醫生…台大醫院婦產部狼醫遭彈劾 移送懲戒法院審理

台大醫院婦產部日前爆狼醫事件，監察院今天指出，國立台灣大學前教授陳思原於兼任附設醫院婦產部主任期間，言語及肢體性騷擾多名住院醫師，監察院日前已通過監委紀惠容、王幼玲所提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

台大醫院婦產部日前接連爆出狼醫事件，經台北市衛生局9月公告，醫師懲戒委員會已決議，醫師陳思原處停業3個月。

監察院今天透過新聞稿表示，陳思原在台大醫院婦產部主任期間，利用公務上權勢及機會，逾越職務關係與分際，性騷擾多名受其監督指揮的住院醫師，造成敵意性、脅迫性、冒犯性的工作環境，並經台大醫院性騷擾防治及申訴處理委員會決議性騷擾成立。

監察院表示，陳思原所為已構成權勢性騷擾，侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重影響機關聲譽及形象，違反公務員服務法第6條及第7條後段規定，情節重大，經調查後，監察院9日已審查通過紀惠容、王幼玲的彈劾提案，將全案移送懲戒法院審理。

根據彈劾案文，陳思原在民國106年8月1日至112年7月31日兼任台大醫院婦產部主任，綜理台大醫院婦產部業務，但任內多次發生突然擁抱，或觸摸他人腰部、臀部、大腿等肢體性騷擾以及言語性騷擾。

陳思原在監察院調查過程皆以「我不記得」、「沒有印象」等矢口否認，不過監察院表示，經與所調得的全案卷證互核，堪以認定被害人的指述為真實。

商品推薦