將太陽月亮裝進美術館 謝榕蔚摘台北美術獎首獎

嘗試將太陽與月亮裝進美術館，藝術家謝榕蔚今天以「軌道」摘下台北美術獎首獎，他以作品向證明愛因斯坦理論的幕後英雄愛丁頓爵士致敬，也感謝在背後支撐他創作計畫的人們。

謝榕蔚今年甫在台北藝術空間「伊日藝術計劃」展出同名為「軌道」的個展，他出生於1991年，畢業於實踐大學建築研究所與東海大學美術學系，慣以自然觀測與天文計算為基礎，創作結合光線、結構與時間的裝置與繪畫，作品會依據展出地的緯度與方位設定條件。

以此次獲獎作品「軌道」為例，謝榕蔚計算北美館地理位置與座標，讓展期間不同時刻的太陽光能藉由多個月形洞口設計，在展間上演一場光的接力賽。

他今天帶領媒體導覽時表示：「會希望將北美館這個空間不只是一個展間，而是能當成一個容器，可以將外面的太陽與月亮裝進這個容器裡面。」

謝榕蔚提到，創作中對他最重要的是，當初建築師高而潘在設計北美館建築時設計許多洞口與開口，他認為那就像是建築師設計的管子或是套管，以此連接到其他附加的建築物；但到了現代，也許不一定要連接到建築物上，也能是自然環境，或是人們看不見但真實存在的事物。

首獎將獲得獎金新台幣55萬元及在台北市立美術館舉辦個展的機會，北美館今天也頒發5組優選獎得主，包括王冠蓁、明日和合製作（洪千涵、張剛華）、陳彥齊、謝其軒、顧廣毅，將分別獲得獎金12萬元；4組入選獎得主為孫培懋、許芯慈、陳寬睿、蘇睿豪。

評審團主席黃建宏表示，今年投稿作品，在創作者養成、創作方法、媒材等都呈現出相當的多樣性；另外，無論是藝術家狀態、藝術生態、養成機構、展演模式等等關乎藝術意義的想像和判斷，都交錯在評審的討論中，如果獲獎結果能夠成為交流與思考的動力，這才是藝術之福。

「2025台北美術獎」展覽明天起展出至2026年4月26日，地點在台北市立美術館。

